Policjanci zlikwidowali dziuple z kradzionymi autami z państw Unii Europejskiej Data publikacji 11.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Piotrkowscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz policją z Czech, zlokalizowali dwie dziuple samochodowe, znajdujące się na terenie sąsiadujących ze sobą przedsiębiorstw w powiecie piotrkowskim. Funkcjonariusze zabezpieczyli także podzespoły pochodzące z samochodów skradzionych na terenie Polski oraz Wielkiej Brytanii, Czech i Słowacji. Zatrzymany w tej sprawie 27-latek usłyszał już zarzuty paserstwa w stosunku do mienia znacznej wartości. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Informacja i natychmiastowa reakcja piotrkowskich policjantów we współpracy z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i funkcjonariuszami z Czech. Przeszukanie na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą firm w Woli Krzysztoporskiej i ujawnione samochody oraz podzespoły od pojazdów pochodzące z kradzieży - to tylko początek czynności procesowych. 7 i 8 kwietnia 2019 roku piotrkowscy stróże prawa na podstawie uzyskanych informacji przeszukali teren należący do właścicieli dwóch sąsiadujących ze sobą firm. Ogromny teren a na nim magazyny i samochody oraz części i podzespoły od ekskluzywnych pojazdów. Żmudna i ciężka praca mundurowych pozwoliła na zabezpieczenie części samochodowych pochodzących z kradzieży z terenu Polski oraz Wielkiej Brytanii, Czech i Słowacji. 8 kwietnia 2019 roku we wczesnych godzinach porannych funkcjonariusze zatrzymali jednego z właścicieli tożsamych firm. 27-latek usłyszał już prokuratorskie zarzuty paserstwa w stosunku do mienia znacznej wartości, w tym samochodu bmw oraz podzespołów do pojazdów audi i bmw. Z ustaleń policjantów wynika, że po kradzieży pojazdy trafiały do dziupli, gdzie następnie były demontowane na części. Grupa przestępcza specjalizowała się przede wszystkim w markach mercedes i bmw. Sprawca nielegalnej działalności, decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Piotrkowscy policjanci nadal pracują nad wyjaśnieniem wszystkich okoliczności tego przestępczego procederu, w związku z powyższym nie wykluczają też kolejnych zatrzymań. Przypomnijmy, że za włamanie do pojazdu i jego kradzież grozi kara do 10 lat, a za paserstwo do 5 lat pozbawienia wolności. W przypadku paserstwa w stosunku do mienia znacznej wartości kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / kp)