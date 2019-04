35 tys. nielegalnych paczek papierosów nie trafi na rynek Data publikacji 11.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W nocy z wtorku na środę tuż przed północą policjanci Zespołu ds. Prewencji Komisariatu Policji w Kocku patrolując obwodnicę Kocka, drogę S-19, zauważyli zaparkowany pojazd marki Peugeot Boxer, którego kierujący na ich widok nagle ruszył i gwałtownie przyspieszył. Policjanci włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe nakazujące zatrzymanie. Jednak kierujący busem zlekceważył je i podjął próbę ucieczki najpierw drogą S-19, a następnie pojazd skręcił w polną drogę. Po krótkim pościgu funkcjonariusze zatrzymali uciekający samochód. Okazało się, że kierującym jest 40-letni mieszkaniec powiatu jarosławskiego.

Podczas kontroli drogowej w przestrzeni bagażowej funkcjonariusze ujawnili łącznie 35 tys. paczek papierosów różnych marek bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Kontrabanda zapakowana była w 70 pudełkach. Nielegalne papierosy ukryte były pomiędzy opakowaniami wełny mineralnej. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Gdyby nielegalne papierosy trafiły na rynek to uszczuplenie Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonych podatków wyniosłoby ponad 800 tys. zł.

Dzisiaj z jego udziałem zostaną przeprowadzone dalsze czynności procesowe. Zgodnie z obowiązującym prawem czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności do 3 lat, wysoką grzywną oraz przepadkiem nielegalnego towaru. Ponadto 40-latek odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Grozi mu za to kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Lublinie / kp)