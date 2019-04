Policja zabezpieczyła 2 kg narkotyków. Dwie osoby zatrzymane i aresztowane Data publikacji 11.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową zatrzymali w poniedziałek /8 kwietnia/ dwóch mężczyzn, którzy posiadali niemal 2 kg narkotyków. Dodatkowo policjanci zabezpieczyli sprzęt służący do porcjowania i sprzedaży. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze aresztował obu mężczyzn na trzy miesiące.

Dzięki pracy operacyjnej policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KMP w Zielona Góra konsekwentnie zatrzymywani są kolejni dealerzy próbujący sprzedawać środki odurzające w naszym powiecie. Niestety wciąż znajdują się nowi amatorzy „łatwych pieniędzy”, którzy nie zważając na konsekwencje próbują handlować narkotykami. We wtorek policjanci zatrzymali kolejne dwie osoby, które w ten sposób chcą „zarabiać”. To 38-letni mieszkaniec Zielonej Góry i 35-letni mieszkaniec Gubina – obaj „nowi” na rynku – nie byli dotychczas notowani za przestępstwa narkotykowe. Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KMP w Zielona Góra operacyjnie ustalili, że w jednym z garaży w centrum miasta sprzedawana jest marihuana. Potwierdzili tę informację i w poniedziałek (08.04) zatrzymali dwóch mężczyzn w tym właśnie garażu – budząc niemałą sensację i zainteresowanie przechodzących osób. Jak się okazało garaż należy do 38-letniego zielonogórzanina, który miał w nim ukryte ponad 700 g suszu konopi indyjskich oraz całe krzaki konopi. Ponadto w garażu policjanci znaleźli sprzęt do porcjowania i przygotowywania narkotyków do sprzedaży. 38-latek usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz czynienia przygotowań do wprowadzenia ich do obrotu.

Drugi z zatrzymanych to 35-letni mieszkaniec Gubina. W samochodzie do niego należącym miał ponad 500 g suszu konopi oraz specjalnie przygotowane ciastka z marihuaną. W bagażniku policjanci znaleźli również narzędzia i specjalistyczny sprzęt do hodowli i uprawy konopi indyjskich. 35-latek również usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz czynienia przygotowań do wprowadzenia ich do obrotu, a ponadto zarzut posiadania przedmiotów służących do nielegalnej uprawy.Materiał dowodowy zebrany przez policjantów pozwolił prokuratorowi na wystąpienie do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z wnioskiem o areszt tymczasowy dla obu zatrzymanych. Sąd przychylił się do tego wniosku i wczoraj aresztował mężczyzn na 3 miesiące.

Według Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 3. Za nieodpłatne posiadanie narzędzi do wytwarzania i przetwarzania narkotyków również grozi kara do 3 lat więzienia.

źródło: podinsp. Małgorzata Stanisławska

KMP w Zielonej Górze