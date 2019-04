Ludzkie życie to priorytet. Policjanci odwiedli od samobójstwa 28-latka Data publikacji 11.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Bardzo często jest tak, że to minuty, a nawet sekundy decydują o tym, czy uda się zapobiec tragedii. Wtorkowe zgłoszenie jest tego najlepszym przykładem. Gostynińscy funkcjonariusze otrzymali informacje, że 28-letni mężczyzna wyszedł z domu, a bliskim wysłał sms informujący o zamiarze odebrania sobie życia. Policjanci odnaleźli mężczyznę w godzinę od zgłoszenia zaginięcia.

Nie ma dwóch takich samych interwencji - to zdanie zapewne potwierdzi każdy policjant. Zdarzenia na jakie wysyłani są mundurowi wymagają od nich przede wszystkim wiedzy, profesjonalizmu i skuteczności. Te cechy są bardzo ważne w sytuacjach, w których każda minuta ma znaczenie, a walka z czasem toczy się o najwyższą stawkę - ludzkie życie.

We wtorek w południe gostynińscy policjanci otrzymali informacje, że 28-letni mieszkaniec Gostynina wyszedł z domu, a bliskim wysłał sms informujący o zamiarze odebrania sobie życia. Policjanci natychmiast ruszyli do działania i szybko ustalili teren leśny, gdzie może przebywać mężczyzna. W ostatniej chwili udało im się odwieść go od zamiaru odebrania sobie życia. 28-latek został przekazany pod opiekę ratowników medycznych.

To kolejny raz, kiedy gostynińscy policjanci wypełnili słowa policyjnej roty. Dla policjantów to nie tylko deklaracja - to codzienna żmudna praca i pomoc obywatelom w trudnych sytuacjach życiowych - czasem w bardzo tragicznych okolicznościach. A satysfakcja, że funkcjonariusze uratowali kolejne ludzkie życie wypełnia trudy codziennej służby.

Policjanci, zawsze śpieszą z pomocą, najszybciej jak tylko mogą. Warto jednak pamiętać, że decyzja o odebraniu sobie życia w wielu przypadkach nie jest podejmowana pod wpływem chwili. Apelujemy i prosimy, aby zwracać uwagę na osoby z naszego otoczenia, na ich zachowanie. Być może nasza reakcja, zwykła ludzka rozmowa sprawi, że pomożemy drugiemu człowiekowi. Przypominamy również, że istnieją telefony zaufania, instytucje, poradnie, które mogą pomóc. Każdy problem zawsze ma swoje rozwiązanie. Nie wstydźmy się prosić o pomoc!

Autor: podkom. Dorota Słomkowska