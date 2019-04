Policjanci zatrzymali sprawcę fałszywych alarmów bombowych Data publikacji 11.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z gdańskiej komendy wojewódzkiej wraz z kartuskimi funkcjonariuszami zatrzymali 28-latka podejrzanego o wywołanie fałszywych alarmów bombowych. Sprawca dwukrotnie dzwonił do placówek szkolnych i użyteczności publicznej informując o podłożonym ładunku wybuchowym. Po sprawdzeniu budynków okazywało się, że alarmy były fałszywe. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty, za które grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Podejrzany oprócz konsekwencji karnych musi się liczyć także z konsekwencjami finansowymi.

15 lutego 2019 roku do placówek szkolnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Żukowo, zadzwonił mężczyzna, który powiadomił o podłożeniu ładunku wybuchowego. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Policyjni pirotechnicy szczegółowo sprawdzili budynki. Okazało się, że przekazana informacja była nieprawdziwa. Do podobnego zdarzenia doszło 29 marca 2019 roku. Wówczas do placówek szkolnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Żukowo, ponownie zadzwonił mężczyzna z informacją o podłożeniu ładunku wybuchowego. Podjęte na miejscu czynności również wykazały, że ta informacja była nieprawdziwa.

Równolegle z czynnościami na miejscu zdarzenia policjanci rozpoczęli namierzanie osób, które przekazały informacje o podłożeniu materiałów wybuchowych. Do działań nad ustaleniem sprawców tych przestępstw włączyli się policjanci z gdańskiej komendy wojewódzkiej. Zebrane materiały pozwoliły na wytypowanie sprawcy fałszywych alarmów bombowych.

Realizując tę sprawę kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wspierani przez gdańskich antyterrorystów wraz z funkcjonariuszami z komendy w Kartuzach zatrzymali podejrzanego o te przestępstwa 28-latka. Mężczyzna usłyszał zarzuty wywołania dwóch alarmów bombowych. Okazało się także, że zatrzymany mężczyzna najprawdopodobniej ma na swoim koncie także inne przestępstwa - podpalenia obiektu gospodarczego i domu letniskowego.

Zatrzymany 28-latek wczoraj został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Kartuzach, dzisiaj będzie doprowadzony do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Za wywołanie fałszywego alarmu grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Przestrzegamy, że wywołanie fałszywego alarmu uruchamia całą lawinę działań policji i innych służb zaangażowanych w zabezpieczenie miejsca rzekomego podłożenia ładunku wybuchowego. Na sprawcy takiego zdarzenia ciąży nie tylko odpowiedzialność karna, ale również materialna wynikająca z poniesionych przez służby ratownicze kosztów.