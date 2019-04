Policja na XVI Targach Pracy w Lublinie Data publikacji 11.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj odbyły się XVI Targi Pracy w Lublinie. Podczas wydarzenia policjanci i pracownicy Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie zaprezentowali ofertę dla tych, którzy zainteresowani byli pracą w Policji. Zainteresowani służbą w „mundurze” oraz pracą na stanowiskach cywilnych w Policji mogli liczyć na fachowe porady.

Wczoraj, 10.04.2019 r., się w Centrum Targowo-Wystawienniczym Targi Lublin odbyły się XVI Targi Pracy zorganizowane przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie w porozumieniu z Targami Lublin S.A. W wydarzeniu nie zabrakło przedstawicieli Policji. Oferty pracy spośród szeregu pracodawców przedstawiła także Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.

Każdy zainteresowany mógł zapoznać się z ofertami pracy w naszej formacji przy stoisku zorganizowanym przez policjantów i pracowników Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie. Chętni mogli dowiedzieć się wszystkiego na temat procedur związanych z przyjęciem do pracy. Promowano nie tylko dobór do służby, ale i do pracy na stanowiskach cywilnych.

Pracownicy i funkcjonariusze KWP w Lublinie odpowiadali na pytania dotyczące warunków pracy i rekrutacji. Specjalnie dla nich przygotowano ulotki i foldery. Policjanci tłumaczyli jak wypełnić kwestionariusz osobowy, informowali, gdzie i w jakim terminie należy złożyć stosowne dokumenty, aby ubiegać się o pracę w Policji.

Przypominamy, że o przyjęcie do Policji może ubiegać się osoba posiadająca obywatelstwo polskie, posiadająca nieposzlakowaną opinię, niekarana i korzystająca z pełni praw publicznych oraz posiadająca co najmniej średnie wykształcenie.

