Pędził 108 km/h w obszarze zabudowanym. Wykroczenie nagrał policyjny wideorejestrator Data publikacji 11.04.2019 Policjanci ruchu drogowego ze Złotoryi zatrzymali kierowcę, który ponad dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym. Funkcjonariusze zarejestrowali wykroczenie policyjnym wideorejestratorem. Za nadmierną prędkość mężczyzna został ukarany grzywną, otrzymał punkty karne oraz utracił uprawnienia na okres 3 miesięcy.

Bardzo często kierowcom wydaje się, że jadąc szybko zaoszczędzą dodatkowe kilka minut. Ale co się stanie, jeśli dojdzie do zdarzenia drogowego? W najlepszym wypadku uszkodzone zostaną auta, w najgorszym – życie może stracić sam kierowca, jego pasażerowie, albo inni uczestnicy ruchu drogowego. Dlatego też policjanci ze Złotoryi każdego dnia kontrolują zachowania kierowców na drodze, wyciągając konsekwencje w stosunku do tych, którzy w rażący sposób łamią przepisy ruchu drogowego.

Podczas jednej z takich kontroli na drodze wojewódzkiej nr 364, funkcjonariusze zwrócili uwagę na jadący z dużą prędkością samochód osobowy. Pomiar wideorejestratorem wykazał, że kierowca poza obszarem zabudowanym, na trasie Pielgrzymka- Jerzmanice Zdrój, pędził z prędkością 169 km/h. Następnie wjechał do miejscowości i nieznacznie zwolnił, jednak wciąż jechał zbyt szybko. Pomiar wideorejestratora w obszarze zabudowanym wskazał ponad dwukrotne przekroczenie dozwolonej prędkości. Kierowca pędził 108 km/h przy ograniczeniu do tzw. „pięćdziesiątki”.

Policjanci przerwali tą niebezpieczną jazdę i zatrzymali auto do kontroli. Za kierownicą siedział 50-letni mieszkaniec powiatu złotoryjskiego. Za popełnione wykroczenie mężczyznę czeka teraz 3 - miesięczna przerwa w kierowaniu pojazdami. Ponadto zostało wdrożone postępowanie mandatowe a na konto kierowcy wpłynęło 10 punktów karnych.

(KWP we Wrocławiu / mw)