Aresztowani za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy Data publikacji 11.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Gdańscy policjanci zatrzymali osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej oszustw przy zawieraniu umów kredytowych. Trzy kobiety oraz dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty oszustw, prania brudnych pieniędzy oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Straty, jakie ponieśli pokrzywdzeni oraz instytucje bankowe sięgają 7 mln zł. Wczoraj sąd aresztował trzy osoby.

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku zatrzymali osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami. Podejrzani prowadzili kilkanaście punktów pośrednictwa w udzielaniu kredytów. Placówki działały na terenie Gdańska oraz w kilku innych miastach.

Członkowie grupy uczestniczyli w zawieraniu umów kredytowych i pożyczek pomiędzy osobami fizycznymi a bankami. Według śledczych podejrzani doprowadzili w ten sposób co najmniej 80 osób oraz instytucji bankowych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, a straty szacuje się na blisko 7 mln zł. Do biur organizowanych przez grupę przestępczą trafiali klienci w trudnej sytuacji finansowej bez zdolności kredytowej, z negatywną historią w BIK.

Policjanci do prowadzonego przez prokuraturę śledztwa zatrzymali pięć osób podejrzanych o te przestępstwa. Śledczy oraz biegły z zakresu informatyki równolegle weszli do kilku pomieszczeń, w których działały punkty pośrednictwa kredytowego, w tym do mieszkań podejrzanych.

Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny oraz zabezpieczyli dokumentację świadczącą o przestępczym procederze. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono 100 tys. zł., biżuterię oraz samochód o wartości blisko 40 tys. zł. W biurach zabezpieczono również fałszywe pieczątki firm, kilkadziesiąt kart telefonicznych, telefony komórkowe, komputery, oraz modulator głosu wykorzystywany przy prowadzeniu rozmów telefonicznych.

Śledczy zgromadzili w tej sprawie 50 tomów akt. Zebrany materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi przedstawić zatrzymanym zarzuty dotyczące oszustw, prania brudnych pieniędzy oraz kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Zatrzymanym grozi kara 10 lat pozbawienia wolności. Wczoraj sąd aresztował trzy z pięciu zatrzymanych przez policjantów osób. Są to mieszkańcy Gdańska w wieku 28 i 31 lat. Policja i prokuratura prowadzą dalsze czynności w tej sprawie.

Policja szacuje, że pokrzywdzonych może być znacznie więcej, dlatego apelujemy do potencjalnych pokrzywdzonych o kontakt z najbliższą jednostką Policji.