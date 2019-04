Nagrodzeni policjanci i przekazanie nowych pojazdów służbowych Data publikacji 11.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś na placu apelowym Oddziału Prewencji Policji w Kielcach miała miejsce uroczystość nagrodzenia policjantów, którzy w ostatnim czasie wykazali się wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem podczas wypełniania swoich obowiązków. Wyróżniono również tych, którzy w szczególny sposób przyczynili się w działaniach „Cyberbank” i „Pociąg do bezpieczeństwa”. Flotę pojazdów garnizonu świętokrzyskiego zasiliło 13 nowych jednostek, które zostały przekazane do komend miasta i powiatów. W uroczystej zbiórce wzięła udział kadra kierownicza świętokrzyskiej policji z Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach insp. Pawłem Dzierżakiem na czele, Senator Krzysztof Słoń, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek oraz Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Kielcach Wojciech Górski.

Plac apelowy kieleckiego oddziału prewencji był dziś sceną dla uroczystej zbiórki. To właśnie tu Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Paweł Dzierżak wyróżnił nagrodami 19 policjantów, którzy swoje obowiązki wykonywali z niezwykłym zaangażowaniem również poza czasem służby. Gratulacje funkcjonariuszom przekazała Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek i Senator Krzysztof Słoń, natomiast z rąk Dyrektora Oddziału Okręgowego NBP w Kielcach Pana Wojciecha Górskiego 7 stróży prawa otrzymało pamiątkowe monety i banknoty bowiem w sposób szczególny przyczyniali się do realizacji programów „Cyberbank” i „Pociąg do bezpieczeństwa” kierowanych do seniorów. Drugim ważnym elementem dzisiejszej uroczystości było przekazanie 13 nowych pojazdów, które zasilą komendę miasta oraz komendy powiatowe. Poświęcone przez kapelana świętokrzyskich policjantów ks. ppłk. Grzegorza Kamińskiego pojazdy to: Opel Astra, 2 Volkswageny Caddy i 10 VW Transporterów. Klucze do nowych radiowozów przekazane zostały przez Wojewodę Świętokrzyskiego Panią Agatę Wojtyszek i szefa świętokrzyskich policjantów odebrali komendanci powiatowi i podlegli im policjanci.

Zakończenie dzisiejszej zbiórki złożonym meldunkiem sfinalizował dowódca uroczystości, jak zawsze bezbłędny kom. Sebastian Snopek.

Opr. MŚ

Źródło: KWP w Kielcach