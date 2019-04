Dzięki współpracy i właściwej reakcji pracownika banku seniorka nie straciła sowich oszczędności Data publikacji 11.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Oszuści podający się za członków rodziny usiłowali wyłudzić pieniądze od mieszkańców powiatu starachowickiego. Dzięki współpracy starachowickich policjantów z pracownikami banków 82-latka nie straciła swoich oszczędności.

Wczoraj, 10.04.br., po południu, na numery stacjonarne mieszkańców powiatu starachowickiego zaczęli dzwonić oszuści, którzy podawali się za członków rodziny. Przedstawiali oni legendy, że brali udział w wypadku drogowym, którego byli sprawcami i natychmiast potrzebują pieniędzy. Gdy do starachowickich policjantów dotarły pierwsze sygnały o takich zdarzeniach, wówczas funkcjonariusze natychmiast poinformowali pracowników banków o tym, że uaktywnili się oszuści i do ich placówek mogą przychodzić seniorzy w celu wypłacenia pieniędzy dla przestępców. Bardzo szybko okazało się, że ta współpraca przyniosła oczekiwane efekty. Do banku w Starachowicach przyszła 82-latka, która chciała wypłacić pieniądze dla fałszywej siostrzenicy. Nie doszło do tego, gdyż pracownica placówki uświadomiła seniorce, że jest to najprawdopodobniej próba oszustwa. Oprócz tego przypadku były jeszcze dwie próby oszustwa, gdzie już na etapie rozmowy przez telefon, seniorzy zorientowali się, że mają do czynienia z oszustem i natychmiast się rozłączyli.

Przypominamy! O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy natychmiast informujmy policjantów.

(KWP w Kielcach / mw)