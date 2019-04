SZKOLENIE PRZEWODNIKÓW I PSÓW SŁUŻBOWYCH Data publikacji 11.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Przewodnicy psów służbowych wraz z psami tropiącymi, do wyszukiwania zapachów narkotyków oraz materiałów wybuchowych szkolili się w nietypowym miejscu. Czworonożni funkcjonariusze ćwiczyli w w Ośrodku Szkolenia Straży Pożarnej w Łapach. Wszystko po to, aby skuteczniej wykonywać swoją codzienną służbę.

Dzisiaj, w sali symulacyjnej i na placu ćwiczeń PSP w Łapach, odbyło się szkolenie policyjnych psów służbowych do wyszukiwania zapachów narkotyków, materiałów wybuchowych oraz psów patrolowo-tropiących i tropiących. Funkcjonariusze policji, służby więziennej i krajowej administracji skarbowej doskonalili umiejętności swoich podopiecznych do "zadań specjalnych". Łącznie w szkoleniu wzięło udział 20 specjalnie wyszkolonych psów ze swoimi przewodnikami. Ciasne pomieszczenia, duża liczba przeszkód zadymienie, ogień i wysokość, to wszystko miało utrudniać wykonanie zadania zwierzęciu. Celem ćwiczeń w tych niecodziennych warunkach było doskonalenie umiejętności pracy przewodników z psami oraz sprawności zwierzą, wytresowanych w kategorii wyszukiwania zapachów narkotyków i materiałów wybuchowych oraz patrolowo-tropiących i tropiących. Szkolenie zorganizowali podlascy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami straży pożarnej, służby więziennej i krajowej administracji skarbowej. Wszystko po to, aby w warunkach realnego zagrożenia zadanie zostało wykonane jak najszybciej.

