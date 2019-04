Dla Ciebie zginął policjant, dla mnie tata. Wystawa w Sejmie RP Data publikacji 11.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 15 kwietnia br. w Sejmie RP została uroczyście otwarta wystawa „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata” przygotowana przez Fundację Dorastaj z Nami. Wystawa poświęcona jest pamięci żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy polegli lub zostali poszkodowani podczas wykonywania obowiązków służbowych w kraju i na misjach poza granicami naszego państwa.

Uroczystego otwarcia dokonali prezes Zarządu Fundacji Dorastaj z Nami, Małgorzata Pawlak oraz poseł Arkadiusz Czartoryski w imieniu Marszałka Sejmu. Uroczystość poprowadziła Magdalena Rigamonti, autorka albumu „Dorosnąć do śmierci” opisującego historie podopiecznych Fundacji. „Chcemy przypomnieć, że praca strażaka, żołnierza, policjanta, czy ratownika to nie jest zwyczajne zajęcie, tylko misja, który służy dobru każdego z nas. Pamiętajmy więc o dzieciach tych, którzy nie wrócili z pracy do domu. Pomoc im to najlepsza forma powiedzenia „dziękuję” - mówiła podczas otwarcia Magdalena Pawlak.

Na wystawie przedstawiono sylwetki policjantów podkom. Andrzeja Struja i sierż. Agnieszka Gronostaj, którzy zginęli podczas pełnienia służby. Rafał, syn policjantki, jest dumny z mamy, ponieważ zgodziła się na przekazanie organów po śmierci. Jej serce bije w innym człowieku, któremu uratowała w ten sposób życie.

Z ramienia Komendy Głównej Policji w uroczystym otwarciu wystawy upamiętniającej funkcjonariuszy, którzy służąc stracili życie i zdrowie uczestniczył mł.insp. Klaudiusz Kryczka z Biura Komunikacji Społecznej KGP.

(ipk BKS KGP)