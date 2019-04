Funkcjonariusze Policji i KAS zlikwidowali dwa magazyny z podrobionymi perfumami i odzieżą Data publikacji 12.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 13 tys. fiolek perfum, 588 par skarpet, 1205 koszul z naniesionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi światowych marek, przechwycili podczas wspólnej akcji przeprowadzonej w powiecie pruszkowskim policjanci z Wołomina i funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno Skarbowego. Szacunkowa wartość rynkowa zabezpieczonego mienia to około 3,7 mln złotych. Do sprawy zatrzymano mężczyznę i kobietę, którym już zostały przedstawione zarzuty dotyczące naruszenia ustawy prawo własności przemysłowej.

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją wołomińskiej komendy oraz funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno Skarbowego ustalili, że na prywatnej posesji w powiecie pruszkowskim mogą znajdować się magazyny z hurtowymi ilościami kosmetyków i odzieży z nielegalnie naniesionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi znanych światowych producentów. Mundurowi weszli do wcześniej wytypowanego budynku w miejscowości Suchy Las, zaskakując na miejscu dwie osoby, kobietę i mężczyznę, w trakcie pakowania do kartonów fiolek z perfumami.

Podczas przeszukania budynku policjanci i funkcjonariusze KAS zabezpieczyli 13 000 fiolek perfum o różnych pojemnościach i 588 par skarpet, bezprawnie oznaczonych znakami towarowymi znanych, światowych firm o łącznej wartości blisko 3 mln 700 tys. zł. W samochodzie znajdującym się na terenie posesji funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli na poczet przyszłych kar i grzywien 19,5 tys. złotych. W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania osób zatrzymanych ujawniono, a następnie zabezpieczono również na poczet przyszłych kar i grzywien pieniądze w kwocie 72.850,00 zł, 100 USD oraz 12.000,00 EURO. W sumie zabezpieczono pieniądze w kwocie 144 tys. zł.

W toku dalszych czynności prowadzonych na terenie powiatu pruszkowskiego w miejscowości Nowe Falenty mundurowi, w pomieszczeniach magazynowych użytkowanych do zatrzymanych osób, ujawnili 1205 eleganckich koszul z naniesionym zastrzeżonym znakiem towarowym znanej światowej marki o wartości 482 tys. zł

Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze, perfumy i odzież ze zlikwidowanych magazynów mogły trafiać do nielegalnej sprzedaży różnymi kanałami. Łączna wartość rynkowa zabezpieczonych towarów to około 3,7 mln złotych.

Trwa postępowanie w tej sprawie. Prowadzi je Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie. Zatrzymani podczas akcji 54-latek i 47-latka trafili do jednostki Policji. Oboje już usłyszeli zarzuty z ustawy prawo własności przemysłowej dotyczące wprowadzania do obrotu towaru oznaczonego prawnie zastrzeżonymi znakami towarowymi czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, za co może im grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.

ts/mb

zabezpieczone przez policjantów podrabiane kosmetyki

