Przewoził w samochodzie prawie 2 kg marihuany, był poszukiwany Data publikacji 12.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Samochodową Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w trakcie kontroli drogowej zatrzymali poszukiwanego 38 – latka. Okazało się również, że mieszkaniec powiatu będzińskiego ukrył w bagażniku pojazdu prawie 2 kg marihuany. Odpowiedzialności karnej nie uniknie również kierowca auta, który prowadził samochód najprawdopodobniej pod wpływem narkotyków.

Na drodze krajowej nr 6 w rejonie miejscowości Warszkowo policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zatrzymali do kontroli samochód osobowy marki Audi, którego kierujący popełnił wykroczenie w ruchu drogowym.

W pojeździe poza 32 – letnim kierującym znajdował się także pasażer. Obaj mężczyźni na widok policjantów zaczęli zachowywać się nerwowo. W trakcie legitymowania okazało się, że 38 – letni pasażer pojazdu jest poszukiwany. Do pomocy włączyli się policjanci z Komedy Powiatowej Policji w Sławnie. W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze ze Szczecina w bagażniku pojazdu ujawnili sporą ilość środków odurzających w ilości prawie 2 kilogramów marihuany.



Mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do sławieńskiej jednostki. Okazało się, że ujawnione narkotyki należą do pasażera pojazdu, mieszkańca powiatu będzińskiego. Kierującego audi przebadano na zawartość narkotyków w organizmie. Elektroniczny analizator wskazał, że znajduje jest pod działaniem amfetaminy, metamfetaminy oraz kokainy. Policjanci mieszkańcowi Słupska zatrzymali prawo jazdy.

38 - latek usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, zagrożony karą do 10 lat pozbawienia wolności.



Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

32 - letni mieszkaniec Słupska najprawdopodobniej odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających, za co grozi kara nawet do 2 lat pozbawienia więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów.

mł. asp. Kinga Warczak