Włamywali się do domów, okradając kilkadziesiąt rodzin Data publikacji 12.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Grupa zajmująca się włamaniami do domów jednorodzinnych została rozpracowana przez policjantów z KWP w Bydgoszczy i Katowicach oraz KMP w Mysłowicach. Dwóch podejrzewanych mieszkańców Warszawy zostało zatrzymanych w stolicy, trzeci jest poszukiwany. Sprawcy mogli włamać się do kilkudziesięciu domów na terenie całego kraju.

Do włamań do domów i okazałych willi dochodziło od pewnego czasu, na terenie praktycznie całego kraju. Sprawcy najczęściej sugerując się wyglądem domu decydowali się na rabunek. Najczęściej wchodzili do willi od strony ogrodów, kradnąc pieniądze, biżuterię, a nawet ekskluzywne torebki.

Sposób działania sprawców oraz rodzaj utraconych przedmiotów pozwoliły na postawienie tezy, że włamań może dokonywać ta sama grupa osób. Nie mające pozornie nic ze sobą wspólnego włamania, na terenie całej Polski, zostały powiązane, a rozpracowaniem szajki zajęli się wspólnie policjanci z KWP w Bydgoszczy i Katowicach oraz KMP w Mysłowicach. To ich praca pozwoliła na wytypowanie potencjalnych włamywaczy.

W ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy dotyczącego grupy przestępczej dokonującej włamań do domów jednorodzinnych na terenie naszego kraju, policjanci zatrzymali w Warszawie dwóch mężczyzn, mieszkańców stolicy. 32 i 38 latek usłyszeli prokuratorskie zarzuty dokonania włamań do dwóch domów w Bydgoszczy i Głogowie, gdzie straty wyniosły ok. 87 tys. złotych oraz usiłowania włamania do domu w Konstantynowie Łódzkim.

W czasie realizacji policjanci zabezpieczyli telefony komórkowe, a także elektronarzędzia najprawdopodobniej służące do włamań. Zabezpieczono również odzież, obuwie i chusty do maskowania twarzy, w których sprawcy mogli dokonywać przestępstw. Policjanci odzyskali także około 8.000 złotych, w różnej walucie oraz dwa zegarki o szacunkowej wartości 26.000 złotych, prawdopodobnie pochodzące z włamań.

Wobec podejrzanych prokurator wystąpił do sądu w Bydgoszczy z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Na początku kwietnia br. sąd zdecydował o aresztowaniu obu na 2 miesiące.

Sprawa ma charakter rozwojowy, trwają czynności mające na celu zatrzymanie trzeciego, znanego policjantom, sprawcy.

Grupa rozbita przez policjantów z Bydgoszczy, Katowic i Mysłowic, typowana jest do dokonania kilkudziesięciu włamań do domów i luksusowych willi na terenie całego kraju. To dopiero początek gromadzenia materiału dowodowego i łączenia różnych spraw prowadzonych przez kilkanaście komend policji w całym kraju.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Wydział Kryminalny KWP w Bydgoszczy.