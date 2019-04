Zabezpieczony nielegalny tytoń Data publikacji 12.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci oraz celnicy z Olsztyna wspólnie doprowadzili do zatrzymania 31-latka i zabezpieczenia należącego do niego tytoniu, który nielegalnie miał trafić do sprzedaży detalicznej. Funkcjonariusze łącznie zabezpieczyli około 200 kg tytoniu oraz sprzęt wykorzystywany do jego porcjowania. Gdyby nie ich działania Skarb Państwa na nielegalnej działalności mężczyzny mógłby stracić około 150 tys. zł.

Olsztyńscy policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie weryfikując informacje, jakie zdobywają w trakcie codziennej służby ustalili, że pewien mieszkaniec powiatu mrągowskiego może posiadać znaczną ilość nielegalnego tytoniu. Ich podejrzenia okazały się trafne. W miniony czwartek (11.04.2019) policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Celno - Skarbowego w Olsztynie zatrzymali w powiecie mrągowskim 31-latka. Mężczyzna w specjalnie przygotowanych do tego celu pomieszczeniach kroił liście tytoniu, które następnie porcjował, by mogły trafić do sprzedaży detalicznej. Funkcjonariusze przeszukali zajmowane przez niego pomieszczenia, w których zabezpieczyli około 100 kg liści tytoniu, blisko 100 kg suszu tytoniowego oraz sprzęt wykorzystywany do jego przygotowania w postaci maszyny tnącej oraz wagi.

Zabezpieczone przedmioty

Mężczyzna usłyszał zarzut związany m.in. z nielegalnym przechowywaniem wyrobów akcyzowych, co podlega karze grzywny, karze pozbawienia wolności do lat 3 lub obu karom łącznie. Dzięki działaniom funkcjonariuszy nielegalna krajanka tytoniowa nie trafiła na rynek. Wprowadzenie jej do obrotu naraziłoby Skarb Państwa na stratę około 150 tysięcy złotych.

