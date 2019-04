Publikacja „Policja Państwowa w Białej Podlaskiej 1919-1939” z okazji 100 rocznicy powołania naszej formacji Data publikacji 12.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W tym roku obchodzimy 100 rocznicę powołania Policji Państwowej. To doskonała okazja by przybliżyć historię naszej formacji. Właśnie ukazała się publikacja podkom. Wojciecha Kobylarza na temat historii bialskiej policji i udziału funkcjonariuszy w kształtowaniu się niepodległego państwa. Publikacja „Policja Państwowa w Białej Podlaskiej 1919-1939” powstała przy współpracy z Warszawskim Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 roku oraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Białej Podlaskiej.

W dniu 24 lipca 1919 roku Sejm II Rzeczypospolitej powołał Policję Państwową. Obchodzone w bieżącym roku 100-lecie powołania tej formacji, jest dobrą okazją do przybliżenia jej historii. Najnowsza publikacja Wojciecha Kobylarza pt. „Policja Państwowa w Białej Podlaskiej 1919-1939” wpisuje się tematycznie w obchody nie tylko 100-lecia tej formacji, ale również obchodzonego 100-lecie odzyskania niepodległości, ukazując udział bialskich policjantów w kształtowaniu niepodległego państwa. Jak podkreśla autor - ta skromna publikacja kierowana jest do szerokiego grona czytelników i ma na celu przybliżenie nie tylko osiągnięć tej formacji na polu bezpieczeństwa i porządku publicznego, ale równie jej miejsca w życiu społeczeństwa powiatu bialskiego.



Podkom. Wojciech Kobylarz od 25 lat służy w Policji, obecnie pełni funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji Komisariatu Policji w Terespolu. Od wielu lat jest członkiem działającego przy Komendzie Głównej Policji „Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku”. Jego pradziad Franciszek Kobylarz był funkcjonariuszem Policji Państwowej, służąc w latach 20-tych w Radomiu. Opisywana publikacja to efekt wieloletniej pracy i współpracy ze Stowarzyszeniem oraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Białej Podlaskiej.



( KWP w Lublinie/ mw / fot: zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej)