Nie zatrzymał się do kontroli, bo miał zakaz prowadzenia pojazdów Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci legnickiej drogówki zatrzymali mężczyznę, który kierując swoim pojazdem nie zatrzymał się do kontroli drogowej i rozpoczął ucieczkę. W trakcie pościgu mężczyzna popełnił szereg wykroczeń w ruchu drogowym. Po zatrzymaniu okazało się, że ucieczka spowodowała była zakazem sądowym prowadzenia pojazdów, złym stanem technicznym auta oraz założonymi tablicami z innego samochodu. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy patrolując miasto zauważyli poruszający się jedną z ulic pojazd, który posiadał pękniętą szybę czołową. Jadąc za tym autem dali sygnał kierującemu do zatrzymania się. Mężczyzna siedzący za kierownicą samochodu na widok funkcjonariuszy gwałtowanie przyśpieszył. Policjanci natychmiast włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe i ruszyli za nim. Kierujący, widząc dawane sygnały do zatrzymania, nie zamierzał poddać się kontroli i zaczął uciekać.

Podczas pościgu policjanci zarejestrowali szereg wykroczeń kierującego - niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, nie sygnalizowanie manewrów skrętu, niestosowanie się do znaków pionowych i poziomych, wjeżdżanie na pas zieleni oraz jazdę po chodniku.

Do pościgu włączyły się także inne patrole będące w pobliżu, które próbowały odciąć drogę ucieczki kierowcy. Mężczyzna nie mając już innej drogi ucieczki w pewnym momencie uderzył przodem swojego pojazdu w stojący motocykl. Następnie porzucił swój samochód i zaczął uciekać pieszo. Policjanci błyskawicznie ruszyli za nim. W trakcie pościgu funkcjonariusze biegli i przeskakiwali za uciekinierem przez ogrodzenia. W pewnym momencie zauważyli, że mężczyzna wbiega do pomieszczenia gospodarczego - tam też go zatrzymali.

47-latek siedząc już w radiowozie przyznał się policjantom, że uciekał, ponieważ ma aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Funkcjonariusze również sprawdzili stan techniczny pojazdu, w którym ujawniono pękniętą szybę czołową oraz nadmiernie zużyty bieżnik opon. W trakcie kontroli okazało się również, że tablice założone na aucie pochodzą z innego pojazdu.

Legniczanin został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie, a pojazd usunięto pomocą drogową. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nawet do lat 15.

(KWP we Wrocławiu/ awk)