Uratowali staruszka z płonącego budynku

Data publikacji 12.04.2019

Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Końskich wyprowadzili z płonącego budynku 84-letniego staruszka, którego dom stanął w płomieniach. Gdyby nie szybka i zdecydowana interwencja koneckich stróżów prawa, mogło dojść do tragedii.

Dziś, 12.04.br., około godziny 5:00, dyżurny koneckiej jednostki otrzymał zgłoszenie od strażaków, z którego treści wynikało, że w miejscowości Rogów płonie szopa. Policjanci z Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego jako pierwsi przybyli na miejsce zdarzenia. Funkcjonariusze dostali informację od świadków pożaru, że w domu, którego dach był już zajęty ogniem, znajduje się starszy mężczyzna. Sierż. szt. Grzegorz Poniewierka i st. post. Mateusz Bielecki nie zważając na realne zagrożenie własnego zdrowia lub życia, weszli do domu, gdzie zastali 84-latka. Mężczyzna zachowywał się tak, jakby nie zdawał sobie sprawy, że jego dom również stanął w płomieniach i za chwilę może dojść do tragedii. Funkcjonariusze pospiesznie wyprowadzili staruszka z mieszkania. Jak się później okazało, prawdopodobnie zwarcie instalacji elektrycznej w pojeździe doprowadziło do zapalenia się szopy, a następnie dachu budynku, w którym znajdował się senior. Gdyby nie szybka i zdecydowana interwencja koneckich stróżów prawa, mogłoby dojść do tragedii.

(KWP w Kielcach / mw)