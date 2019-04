Policyjny sukces na kolarskiej trasie - II miejsce lubuskiego dzielnicowego Data publikacji 12.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj St. sierż. Filip Pendrak z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu rozpoczął kolejny sezon kolarski. 31 marca w Krzywiniu pokonał na rowerze dystans 62 km w 2 godziny i 51 minut, co dało mu II miejsce w swojej kategorii wiekowej. Dwukrotny mistrz Polski z 2018 roku do sezonu przygotowywał się praktycznie przez całą zimę.

St. sierż. Filip Pendrak rozpoczął służbę w Policji we wrześniu 2013 roku. Od samego początku pracował w Zespole Patrolowo-Interwencyjnym w Komendzie Powiatowej Policji w Międzyrzeczu. Od kwietnia tego roku jest dzielnicowym i będzie zajmował się problemami mieszkańców Międzyrzecza (ulice: os. Kasztelańskie, Kopernika, Kossaka, Kościuszki, Krasińskiego, Malczewskiego, Matejki, Mickiewicza, Młyńska (od Paklicy), Moniuszki, Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich, Prusa, Słowackiego, Szymanowskiego, Wita Stwosza, Wojska Polskiego, Wyspiańskiego, Zachodnia, Zamoyskiego.

Filip oprócz granatowego munduru i chęci pomocy potrzebującym, ma jeszcze jedną pasję, której poświęca każdą wolną chwilę. Jest to zamiłowanie do roweru. Od wielu lat trenuje po to by z każdym kolejnym wyścigiem być lepszym. Przygotowania do sezonu trwają przez całą zimę. Oczywiście odpowiednia dieta to podstawa, siłownia, bieganie no i treningi na rowerze. Wszystko udaje mu się pogodzić z grafikiem służb, rodziną i codziennymi obowiązkami. Tegoroczny sezon rozpoczął 31 marca w Krzywiniu, gdzie dystans 62 km pokonał w 2 godziny i 51 minut. Zajął 7 miejsce w ogólnej klasyfikacji i 2 miejsce w swojej kategorii wiekowej. W 2018 roku Filip zdobył dwie koszulki mistrza Polski Policjantów w kolarstwie szosowym. W tym sezonie życzymy mu kolejnych sukcesów!

Źródło: asp. Justyna Łętowska

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu

Autorzy zdjęć są na nich podpisani (rozmyte zdjęcie Filipa na rowerze - autorem jest Tomasz Stęsik)