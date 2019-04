Rzecznik Praw Pacjenta dziękuje radzyńskim policjantom Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Roberta Szewca wpłynęły podziękowania dla funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim. Złożył je Rzecznik Praw Pacjenta Pan Bartłomiej Chmielowiec. Wyraził swoją wdzięczność za profesjonalną i pełną empatii pomoc .

Do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wpłynęły podziękowania od Rzecznik Praw Pacjenta Pan Bartłomiej Chmielowiec za okazaną pomoc przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim. W miniony wtorek, 09.04.br., policjanci mł. asp. Grzegorz Oleszczuk i st. post. Michał Pucyk w trakcie pełnionej służby zwrócili uwagę na samochód marki Renault, którego kierujący jechał z dużą prędkością. Gdy zatrzymali ten pojazd do kontroli, wysiadł z niego roztrzęsiony mężczyzna. Powiedział, że wiezie dziecko do szpitala. 4-letni chłopczyk dusił się i miał problemy z oddychaniem. W grę wchodziła każda minuta. Mundurowi podjęli decyzję o pilotażu samochodu do radzyńskiego szpitala, przy użyciu sygnałów pojazdu uprzywilejowanego. Przez około 11 kilometrów eskortowali samochód drogą krajową. Dzięki pomocy funkcjonariuszy 4-letni chłopiec wraz ze swoimi rodzicami szybko trafił pod opiekę lekarzy.

Zaistniała sytuacja pokazuje, że służba policjanta jest przede wszystkim po to, by nieść pomoc mieszkańcom lokalnej społeczności.

(KWP w Lublinie / mw)