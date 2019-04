„Płomienny rajd” 26-latka w kradzionym BMW Data publikacji 12.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiejszej nocy policjanci Komendy Powiatowej w Busku-Zdroju zatrzymali 26-latka odpowiedzialnego za szereg przestępstw. Podpalenie budynku w autokomisie, kradzież samochodu, podpalenie samochodu czy kradzież paliwa, to nie jedyne przewinienia tego mężczyzny. Zatrzymany chłodzi swój zapał w policyjnej celi. Niebawem usłyszy zarzuty.

zatrzymanmie 26-latka

płonący samochód

Dzisiejszej nocy policjanci buskiej komendy zatrzymali 26-latka, który popełnił szereg przestępstw. Do dyżurnego kieleckiej komendy dotarło zgłoszenie o pożarze budynku na terenie jednego z autokomisów w gminie Morawica. Policjanci na miejscu ustalili, że sprawca tego zdarzenia dostał się na teren ogrodzonego placu taranując bramę osobowym oplem. Sprawca wtargnął do budynku, w którym znajdowały się klucze i dokumenty do pojazdów a następnie go podpalił. Zgłaszający widział, że z miejsca zdarzenia mężczyzna odjechał limuzyną BMW, którą ukradł z tego komisu. Osobowego opla pozostawił na miejscu. To jednak nie był koniec nocnych wydarzeń. Dyżurny buskiej komendy otrzymał zgłoszenie o palącym się samochodzie na jednej z ulic miasta. Na miejscu zdarzenia zgłaszająca poinformowała policjantów, iż około północy zauważyła, że użytkowana przez nią skoda stoi w płomieniach. Funkcjonariusze szybko ustalili, że za tymi zdarzeniami może stać 26-letni mieszkaniec powiatu buskiego. „Rajd” skradzioną limuzyną trwał. Czarny samochód tym razem pojawił się przed jednym z autokomisów w powiecie buskim, jednak po chwili odjechał. Właściciel obiektu znalazł na miejscu nadpaloną butelkę z benzyną. 26-latek zaznaczył również swoją obecność na jednej ze stacji benzynowych, gdzie dokonał kradzieży paliwa. Funkcjonariusze patrolujący ulice zauważyli charakterystyczne BMW pędzące po drogach powiatu. Kierujący nie reagował na wydawane polecenia mundurowych i zaczął uciekać. Poruszając się z dużą prędkością, podejmując brawurowe manewry próbował „zgubić” patrol. Na jednej z ulic Buska-Zdroju 26-latek został zatrzymany. Badania pobranych próbek krwi mogą po części wyjaśnić jego zachowanie. Teraz studzi swoje płomienne zapędy w policyjnej celi. Przed sądem będzie tłumaczył swoje zachowanie. Niebawem usłyszy zarzuty.

Opr. MŚ

Źródło: KPP Busko-Zdrój