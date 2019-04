Policjanci zlikwidowali nielegalną hurtownię alkoholu i tytoniu Data publikacji 13.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej wytropili i zatrzymali hurtownika nielegalnego alkoholu i tytoniu. 45-letni mieszkaniec powiatu bielskiego na terenie kilku nieruchomości posiadał blisko 1500 litrów różnego rodzaju wyrobów spirytusowych i 60 kilogramów tytoniu. Na czarny rynek nie trafił towar o wartości ponad 120 tysięcy złotych.

45-latek od dłuższego czasu był obserwowany przez śledczych z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą bielskiej komendy. Zatrzymanie mężczyzny miało miejsce 9 kwietnia w Bestwince. Tego dnia kryminalni wspólnie z policjantami z Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach i bielską Służbą Celno-Skarbową zaplanowali "nalot" na hurtownię i zatrzymanie podejrzanego. Do policyjnej akcji doszło w ostatnim momencie, ponieważ w czasie realizacji przez nich czynności w sąsiedniej miejscowości, gdzie w sposób ryzykowny przechowywano pozostały alkohol, wybuchł pożar. Jak się okazało, spalony garaż należał do podejrzanego.

W sumie śledczy zabezpieczyli alkohol i tytoń o czarnorynkowej wartości ponad 120.000 zł. Zatrzymany 45-latek usłyszał zarzuty uszczuplenia podatku akcyzowego na szkodę Skarbu Państwa. Za przestępstwo grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności i wysoka grzywna. Może także zostać wezwany do zapłaty należnego podatku akcyzowego. Osobno badany jest wątek niestosowania się do przepisów przeciwpożarowych.

Nielegalny alkohol to nie tylko ogromne finansowe straty dla Skarbu Państwa. To także ryzyko śmiertelnego zatrucia alkoholem niewiadomego pochodzenia oraz zagrożenie pożarowe spowodowane nielegalnie przetwarzanym i składowanym alkoholem.

(KWP w Katowicach/ awk)