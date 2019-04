Policjant po służbie pomógł poszkodowanym w zdarzeniu drogowym Data publikacji 13.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant, na co dzień pełniący służbę w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Katowicach wracając po służbie do domu, najechał na wypadek drogowy, do którego doszło na DK-81 w Mikołowie. W zdarzeniu udział brały dwa pojazdy typu "bus". Jednym z nich podróżowały niepełnosprawne dzieci. Dzięki reakcji mundurowego uczestnicy wypadku drogowego szybko otrzymali fachową pomoc. Na szczęście dzieciom nic się nie stało. Pasażerka mercedesa z urazem kręgosłupa trafiła do szpitala.

Do zdarzenia doszło w czwartek tuż przed godziną 15:00 na DK-81 w Mikołowie. Wracający po służbie do domu sierż. szt. Marcin Leśniak z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pojawił się w odpowiednim miejscu i czasie służąc swoją wiedzą oraz doświadczeniem w niesieniu pomocy innym. Policjant najechał na wypadek drogowy i natychmiast ruszył na pomoc poszkodowanym, jednocześnie powiadamiając o zdarzeniu służby ratunkowe. Do czasu przyjazdu policji i pogotowia zaopiekował się uczestnikami zdarzenia i udzielił im pierwszej pomocy przedmedycznej.

Policjanci ruchu drogowego, którzy przyjechali na miejsce ustalili, że kierujący renault master najechał na tył mercedesa sprintera, który zatrzymał się na czerwonym świetle na skrzyżowaniu. Mercedesem przewożono dwoje niepełnosprawnych dzieci z opiekunem. W wyniku zdarzenia obrażeń doznała 33-letnia pasażerka mercedesa. Na szczęście w wyniku wypadku nie ucierpiało żadne z dzieci.

Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśnią mikołowscy funkcjonariusze.

(KWP w Katowicach/ awk)