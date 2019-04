Miłość, motocykle i bezpieczeństwo. Lubuscy policjanci na otwarciu sezonu motocyklowego Data publikacji 13.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W sobotę (13 kwietnia) w Gorzowie Wielkopolskim oficjalnie rozpoczęto sezon motocyklowy. Parada miłośników jednośladów przejechała głównymi ulicami prezentując swoje wspaniałe maszyny i pozdrawiając mieszkańców. Podobnie jak w latach ubiegłych, o bezpieczeństwo motocyklistów zadbali policjanci, którzy w ramach akcji „Jednośladem bezpiecznie do celu” przygotowali wiele atrakcji w specjalnie zorganizowanym miasteczku.

Każdego roku motocykliści wyczekują pierwszych oznak wiosny, aby wyjechać na drogi, zaprezentować swoje wspaniałe maszyny i rozpocząć kolejny sezon. Muszą jednak przy tym pamiętać, że jazda motocyklem to nie tylko przyjemność i adrenalina, ale przede wszystkim ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego.

Pokonując jednośladem kolejne kilometry należy pamiętać o obowiązujących przepisach, zwłaszcza tych dotyczących ograniczeń prędkości. Jazda motocyklem wymaga od nas posiadania odpowiednich uprawnień do kierowania, umiejętności, ale przede wszystkim zdrowego rozsądku. Ważne, aby nie przeceniać swoich możliwości, gdyż często kończy się to niebezpieczną sytuacją – a nawet tragedią.

Na bezpieczeństwo motocyklistów duży wpływ mają także kierowcy samochodów. Powinni oni mieć świadomość, że po drodze przemieszczają się także miłośnicy jednośladów, dlatego szczególnie ważne jest spoglądanie w lusterka. Jedni i drudzy muszą pamiętać o wzajemnym szacunku. Stosując te proste, ale skuteczne wskazówki, wszyscy przyczynimy się do zapewnienia bezpieczeństwa na drogach.

W 2018 roku w województwie lubuskim doszło do 73 wypadków drogowych z udziałem motocyklistów, w których zginęły 3 osoby, a 70 odniosło obrażenia ciała. Aby takich zdarzeń było coraz mniej, policjanci drogówki restrykcyjnie reagują na brawurowe i niebezpieczne zachowania na drogach. W działaniach mających na celu wyeliminowanie z ruchu piratów drogowych mundurowi wykorzystują radiowozy z wideorejestratorami oraz motocykle. Pełniąc służbę na jednośladach, policjantom zdecydowanie łatwiej ścigać kierowców, którzy za nic mają sobie obowiązujące przepisy.

Działania na drogach to jednak nie wszystko. Stróże prawa cyklicznie organizują spotkania z motocyklistami, podczas których przekazują cenne rady na temat bezpiecznego korzystania z dróg i ostrzegają przed konsekwencjami brawurowych, nieodpowiedzialnych zachowań. Okazją do takiego spotkania było z pewnością rozpoczęcie sezonu motocyklowego w Gorzowie Wielkopolskim. W sobotę (13 kwietnia) z placu przy ulicy Myśliborskiej ruszyła parada motocyklistów, którzy oficjalnie otworzyli nowy sezon. Setki miłośników „dwóch kółek”, prowadzeni przez policyjną eskortę, dumnie przejechało ulicami Gorzowa. Zarówno przed rozpoczęciem parady, jak i po jej zakończeniu, w ramach akcji „Jednośladem bezpiecznie do celu” na uczestników imprezy czekały przygotowane przez policjantów i współorganizatorów pokazy i konkursy. Każda osoba mogła wziąć udział w teście wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Po zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięzców, dla których przygotowano atrakcyjne nagrody. Wszystko odbywało się pod czujnym okiem Naczelnika Ruchu Drogowego gorzowskich policjantów nadkom. Marka Waraksy, który był głównym sędzią i koordynował przebieg imprezy.

Zaangażowanie gorzowskich policjantów, rozważna i odpowiedzialna jazda kierowców jednośladów pozwoliły rozpocząć sezon motocyklowy w sposób bezpieczny.

Wspólnie dołóżmy wszelkich starań, aby w równie radosnym nastroju zakończyć tegoroczny sezon motocyklowy!

Opracował: st. sierż. Mateusz Sławek

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.