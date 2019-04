Narkotyki trafiały nawet do więzienia Data publikacji 15.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 16 osób podejrzanych, w tym 12 zatrzymano oraz 4 doprowadzono do prokuratury z zakładów karnych, to efekt działań CBŚP i Prokuratury Krajowej z Dolnego Śląska. Akcja została przeprowadzona przy wsparciu BSW Służby Więziennej. Członkowie rozbitej zorganizowanej grupy przestępczej są podejrzani m.in. o rozprowadzanie amfetaminy i marihuany w jednostce penitencjarnej.

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd we Wrocławiu prowadzą śledztwo, pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Sprawa dotyczy współpracujących ze sobą kilku zorganizowanych grup przestępczych, funkcjonujących głównie na terenie Dolnego Śląska, a zajmujących się przestępczością narkotykową. Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy mogli wprowadzić do obrotu 330 kilogramów marihuany oraz ponad 19 kg amfetaminy, wartych ponad 10 mln zł.

Według śledczych członkowie grupy dostarczali na teren jednej z jednostek penitencjarnych we Wrocławiu narkotyki, tj. amfetaminę i marihuanę, które następnie dystrybuowane były wśród osadzonych. O udział w grupie, oprócz osadzonych, podejrzane są również osoby przebywające na wolności, których zadaniem było umożliwienie rozliczeń finansowych za narkotyki oraz ukrycie uzyskanych w ten sposób korzyści majątkowych.

W ostatnich dniach przeprowadzono działania, w trakcie których zatrzymano 12 osób, zabezpieczono materiał dowodowy, m.in. paralizator czy pałkę teleskopową. W akcji realizowanej na terenie czterech jednostek penitencjarnych brali również udział funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Służby Więziennej z Warszawy.

W wydziale zamiejscowym Prokuratury Krajowej podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, handlu narkotykami w zakładzie karnym oraz dodatkowo niektórym z nich ogłoszono zarzut prania pieniędzy. Zarzuty usłyszały również 4 osoby, aktualnie odbywające kary pozbawienia wolności w zakładach karnych.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieście wobec 6 podejrzanych wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania, do których sąd się przychylił.