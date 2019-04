Okradali domy i mieszkania na terenie Mazowsza, już usłyszeli zarzuty i trafili do aresztów Data publikacji 15.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze wołomińskiej komendy pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga od dłuższego czasu prowadzili czynności związane z ustaleniem osób podejrzewanych o liczne włamania do domów i mieszkań na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego. Kilka dni temu policjanci zatrzymali 9 mężczyzn w wieku od 27 do 46 lat związanych z grupą przestępczą okradającą nieruchomości. Wobec 7 osób sąd zastosował najsurowsze środki zapobiegawcze w postaci tymczasowych aresztowań, jedna została objęta policyjnym dozorem. Jak ustalili śledczy, mężczyźni w okresie od marca 2013 roku do maja 2018 r. mogli dopuścić się blisko 80 takich czynów, a straty powstałe w wyniku ich działalności mogą sięgnąć kwoty ponad 1 mln 600 tys. złotych.

To już kolejna sprawa funkcjonariuszy z wołomińskiej komendy i Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga zakończona sukcesem. Tym razem śledczy prowadzili czynności ukierunkowane na ustalenie i zatrzymanie osób podejrzewanych o liczne włamania do domów i mieszkań na terenie Warszawy oraz całego województwa mazowieckiego. Według ustaleń jakie posiadali policjanci i prokuratura, czynów tych mogli dokonywać członkowie grupy przestępczej, którzy w okresie od marca 2013 roku do maja 2018 r. mogli dopuścić się blisko 80 takich przestępstw, a straty powstałe w wyniku ich działalności mogły sięgnąć kwoty ponad 1 mln 600 tys. złotych. Łupem przestępców padała nie tylko gotówka, lecz również biżuteria, zegarki, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, komputery i laptopy, konsole do gier, dekodery telewizji satelitarnej, numizmaty i monety, a nawet sztabki złota.

Zebrana wiedza oraz ustalenia operacyjne pozwoliły na wytypowanie osób podejrzewanych o te czyny. Część z nich przebywała już w zakładach karnych i aresztach śledczych, gdzie odbywała wyroki za przestępstwa popełnione przeszłości lub czekała na postanowienia sądów. To z nich do Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga zostało przewiezionych 5 mężczyzn. Kolejnych 4 mężczyzn funkcjonariusze z Wołomina doprowadzili do prokuratury z miejsc zamieszkania, w których byli zatrzymani.

Zatrzymani mężczyźni w wieku od 27 do 46 lat zostali już przesłuchani i usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem . Na tym etapie postępowania jednej z osób przedstawiono 20 zarzutów, gdzie stary wyniosły blisko 340 tys. złotych, jedna usłyszała 18 zarzutów(straty ponad 480 tys. złotych), dwie po 11 zarzutów, pozostali od 2 do 8 zarzutów, przy stratach sięgających kwot od 30 do 300 tys. złotych.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe na wniosek Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga zastosował wobec 7 osób najsurowsze środki zapobiegawcze w postaci tymczasowych aresztowań na okres 3 miesięcy, jedna została objęta policyjnym dozorem. Wszystkim grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura i policjanci zapowiadają kolejne zatrzymania w tej sprawie.

(KSP / kp)