Dzięki szybkiej reakcji dzielnicowych nie doszło do nieszczęścia Data publikacji 15.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybka reakcja i sprawne działanie dzielnicowych ze Świecia, podczas pożaru sadzy w kominie, prawdopodobnie zapobiegło tragedii. Policjanci obudzili mieszkańców i ostrzegli przed niebezpieczeństwem. Powiadomili strażaków, a następnie wspólnie z nimi przystąpili do gaszenia pożaru.

Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia - zapalenia sadzy w kominie - doszło w miniony weekend (12.04.19) w Świeciu na ul. Sądowej. Do dyżurnego miejscowej komendy wpłynęło zgłoszenie, że ktoś pali tam śmieciami. Dzielnicowi, którzy pełnili służbę na terenie miasta, pojechali sprawdzić informację. Oprócz duszącego dymu zauważyli iskry wydobywające się z komina budynku.

Natychmiast pobiegli do mieszkania gdzie powstał ogień, by ostrzec przed niebezpieczeństwem. Obudzili także nieświadomych sytuacji pozostałych mieszkańców budynku. Ustalili również, że w piecu już dawno ogień się wypalił, co mogło świadczyć, że zapaliły się sadze w kominie. Policjanci, wiedząc o tym, że pożar ten mógł spowodować pęknięcie komina i przeniesienie się ognia do wnętrza pomieszczenia natychmiast przystąpili do działania. Powiadomili o sytuacji funkcjonariuszy straży pożarnej, po czym wspólnie z nimi zaczęli gasić pożar, odcinając dopływ tlenu od źródła ognia. Po kilku godzinach mieszkańcy byli już bezpieczni.