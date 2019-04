Pościg za poszukiwanym listem gończym. Policjanci oddali strzały Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom W piątkowe południe patrol myślenickiej policji jadąc z Myślenic w kierunku miejscowości Borzęty minął jadący z naprzeciwka samochód. Policjanci rozpoznali, że pojazdem tym może poruszać się poszukiwany mężczyzna i natychmiast zawrócili. Wówczas srebrne audi zaczęło znacznie zwiększać prędkość, co potwierdziło podejrzenia policjantów. Mundurowi z użyciem sygnałów ruszyli w pościg ulicami Myślenic, aż do placu targowego, gdzie kierowca najpierw omal nie potrącił pieszej, a później wysiadł z samochodu i zaczął uciekać na piechotę.

Policjanci podjęli pościg pieszo. Jeden z mundurowych wzywając mężczyznę do zatrzymania się oddał cztery strzały w powietrze. Chwilę później uciekinier był już w rękach funkcjonariuszy. Okazało się, że pochodzący z gminy Lubień 30-latek poszukiwany był dwoma listami gończymi, m.in. do odbycia zaległej kary 4 lat pozbawienia wolności. Zatrzymany przebywa już w Zakładzie Karnym.

Mężczyzna odpowie także za kierowanie pod wpływem alkoholu, pomimo sądowego zakazu i cofniętych uprawnień oraz za to, że nie zatrzymał się do kontroli, za co grozi mu kolejne 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / mg)