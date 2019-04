Kolejne zatrzymania w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, handlującej narkotykami Data publikacji 15.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Komisariatu Policji VIII w Krakowie zatrzymali 3 mężczyzn, podejrzanych o posiadanie znacznych ilości narkotyków. To kolejne osoby, które usłyszały zarzuty w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, rozprowadzającej środki odurzające na terenie Krakowa i pobliskich miejscowości. W sumie w tej sprawie zatrzymano już 35 osób.

Dotychczas w śledztwie, prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków-Nowa Huta, policjanci zatrzymali już 32 osoby, wśród których znaleźli się powiązani ze środowiskiem pseudokibiców organizatorzy nielegalnego procederu. 9 podejrzanych usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz m.in. czerpania korzyści z obrotu znacznymi ilościami środków odurzających (4 z nich zostało tymczasowo aresztowanych). Pozostałe odpowiedzą za posiadanie znacznych ilości marihuany oraz amfetaminy.

Policjanci zajmujący się sprawą doskonale wiedzieli, że w czarnorynkową działalność zaangażowanych jest więcej osób, a ich zatrzymanie pozostaje jedynie kwestią czasu. W wyniku sukcesywnie prowadzonych czynności operacyjnych, kryminalni namierzyli kolejnych trzech podejrzanych w tej sprawie. Mężczyźni w wieku od 21 do 28 lat zostali zatrzymani kilka dni temu w Nowej Hucie. Jak się okazało, dwóch z nich było wcześniej karanych za przestępstwa narkotykowe. Według ustaleń śledczych, zatrzymani ściśle współpracowali z członkami rozbitej szajki, a ich rola polegała na przyjmowaniu od dostawców hurtowych ilości środków odurzających. Materiał dowodowy zebrany w toczącym się postępowaniu, pozwolił na przedstawienie im zarzutu posiadania znacznych ilości marihuany, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

(KWP w Krakowie / kp)