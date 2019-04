Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę samochodu Data publikacji 15.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant będący w czasie wolnym od służby zatrzymał mężczyznę, który kierował samochodem osobowym będąc w stanie nietrzeźwości. Okazało się, że zatrzymany kierowca miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie, gdzie nieodpowiedzialny mężczyzna poniesie konsekwencje prawne popełnionego przestępstwa drogowego.

W niedzielę, 14 kwietnia br., o godzinie 16.30, policjant pełniący na co dzień służbę we Wrocławiu będąc w czasie wolnym zauważył przy ul. Grzybowej w Miliczu jak po parkingu w pobliżu szpitala jeździ w dziwny sposób mężczyzna prowadzący osobowego forda. Styl jazdy wskazywał, że kierowca mógł być pod wpływem alkoholu. W związku z tym, kiedy kierowca zatrzymał się, policjant podszedł do niego i okazując legitymację służbową uniemożliwił mężczyźnie dalszą jazdę samochodem.

Policjant natychmiast powiadomił o wszystkim dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Miliczu, który we wskazane miejsce natychmiast wysłał pełniący służbę patrol. Policjanci po przyjeździe na ul. Grzybową wylegitymowali wskazanego kierowcę. Okazało się, że zatrzymany przez policjanta będącego w czasie wolnym od służby 24-letni mieszkaniec Milicza kierował samochodem mając w organizmie ponad 2 promile alkoholu. W związku z tym funkcjonariusze zatrzymali kierowcy prawo jazdy i uniemożliwili dalszą jazdę samochodem, przekazując pojazd osobie przez niego wskazanej.

Postępowanie jest w toku - sprawa znajdzie swój finał w milickim sądzie, gdzie mężczyzna poniesie konsekwencje prawne związane z kierowaniem samochodem osobowym będąc w stanie nietrzeźwości.

Przypominamy, że za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, grozi kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na okres nie krótszy niż 3 lata oraz orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tys. złotych. Świadczenie pieniężne może być orzeczone przez sąd nawet do kwoty 60 tys. złotych.

Policjanci kolejny już raz zwracają się do wszystkich kierowców o to, aby nie prowadzili pojazdów po spożyciu choćby najmniejszej ilości alkoholu! Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i zachowanie ostrożności na drodze!

(KWP we Wrocławiu / mw)