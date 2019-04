Zdecydowane NIE dla piratów drogowych - kolejne prawa jazdy zatrzymane Data publikacji 15.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Niedawna historia kierowcy, który próbując nadgonić czas w obszarze zabudowanym na krajowej „dwunastce” pędził 155 km/h, najwyraźniej nie zapadła w pamięć użytkownikom tego odcinka drogi. Dokładnie w tym samym miejscu kilkanaście dni później polkowiccy policjanci namierzyli kolejnych drogowych piratów, którzy swoimi pojazdami przekroczyli dozwoloną prędkość ponad dwukrotnie i również tak samo, jak w przypadku mężczyzny, który nie chciał się spóźnić do pracy, stracili dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami.

W pierwszych dniach kwietnia policjanci z polkowickiej drogówki namierzyli kierowcę, który w swym pośpiechu przekroczył dozwoloną prędkość ponad trzykrotnie. 28-latek przejeżdżając przez obszar zabudowany, w którym kierowców obowiązuje ograniczenie do 50 km/h, jechał swoim pojazdem z prędkością 155 km/h.

Mimo, że komunikat opisujący powyższą interwencję wraz z nagraniem z policyjnego wideorejestratora ukazał się m.in. w mediach ogólnopolskich, to chyba nie dotarł do tych kierowców, którzy na co dzień przejeżdżają tym odcinkiem drogi krajowej nr 12. Polkowiccy policjanci dokładnie w tym samym miejscu w przeciągu godziny zatrzymali 2 kierowców, którzy w sposób rażący przekroczyli dopuszczalną na tym odcinku drogi „pięćdziesiątkę”.

Najpierw w ręce funkcjonariuszy wpadł 37-letni mieszkaniec gminy Radwanice, który nie reagując na tabliczkę wskazującą na ograniczenie prędkości, rozpędził swojego seata do 127 km/h. Kilkanaście minut później takie samo wykroczenie popełnił kierowca toyoty. 34-letni mieszkaniec tej samej gminy przekroczył granicę dozwolonej prędkości o 58 km/h.

Mężczyźni zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości 400 złotych, a na ich konta trafiło po 10 punktów karnych. Kierowcy będą musieli również szukać zastępców na fotele kierowców dla swoich samochodów, ponieważ policjanci zatrzymali ich prawa jazdy, które odzyskają najwcześniej za 3 miesiące.

(KWP we Wrocławiu / mg)