W trosce o bezpieczeństwo zapobiegają ulicznym wyścigom

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na drodze, to główne cele świętokrzyskich policjantów, którzy na co dzień spotykają się z różnymi sytuacjami i zdarzeniami. Od wykroczeń do przestępstw drogowych, a niestety zdarzają się i te, które bardzo często są efektem jednych i drugich, mowa o wypadkach drogowych. Aby zapobiegać tym poważnym często w skutkach zdarzeniom, policjanci nie dopuszczają do nielegalnych wyścigów samochodowych, które są organizowane od kilku lat w różnych miastach w Polsce. Tak było i tego weekendu.

Od pewnego czasu do świętokrzyskich policjantów docierały sygnały, że w sobotę 13 kwietnia, na kieleckich ulicach odbędą się nielegalne wyścigi samochodowe. Aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom związanym z tego typu wydarzeniem, policjanci zwiększyli swoją czujność, patrolując teren miasta, ze zwróceniem uwagi na osoby mogące brać udział w tym nielegalnym procederze. Łącznie do działań skierowanych zostało 21 radiowozów, a w nich 43 policjantów. Ich głównym zadaniem było niedopuszczenie do niebezpiecznych sytuacji na drodze, mogących nieść za sobą poważne skutki. W trakcie służby policjanci skontrolowali ponad 100 pojazdów, co jak się okazało było konieczne, ponieważ część fanów motoryzacji, która przyjechała do Kielc by pochwalić się swoimi autami, w ogóle nie powinni wyjechać nimi na drogę, gdyż część pojazdów była nie sprawna technicznie, bądź nie była odpowiednio wyposażona. Trafili się również skrajnie nieodpowiedzialni kierujący, którzy swoją jazdą powodowali zagrożenie nie tylko dla siebie i swoich pasażerów, ale i innych uczestników ruchu drogowego. Mundurowi ukarali łącznie ponad 70 osób, zatrzymali 18 dowodów rejestracyjnych, 3 kierujących straciło uprawnienia, a 6 będzie musiało tłumaczyć swoje zachowanie przed sądem. Tragiczne w skutkach zdarzenia, które miały miejsce w Polsce pokazują, że wyścigi mogą odbywać się tylko i wyłącznie na torach, gdzie jest to zdecydowanie bezpieczniejsze i legalne.

Opr. AM

Źródło: KWP w Kielcach