Policyjne sportsmenki Data publikacji 15.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Miniony weekend upłynął po znakiem sukcesów naszych policjantek. Na co dzień odznaczają się wzorową służbą, a w czasie wolnym ciężko pracują nad swoją formą co przynosi efekty. Jedna kocha jeździć na rowerze, zaś druga nie wyobraża sobie życia bez biegania. Sierż.szt. Anna Kroner z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach uplasowała się na wysokim III miejscu w wyścigach kolarskich w Grójcu, a st.post Wioletta Jaśkowska z Komisariatu Policji w Strawczynie zajęła II miejsce w Mistrzostwach Polski Policji w Półmaratonie, który odbył się w Poznaniu.

W minioną niedzielę w Grójcu odbyły się zawody w kolarstwie szosowym. Był to jeden z cyklów walki o puchar 100-lecia Policji. W zawodach udział wzięła policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach. Sierż.szt. Anna Kroner jest wyróżniającą się policjantką, a poza obowiązkami służbowymi rozwija swoje pasje. Codzienna praca nad formą przynosi oczekiwane efekty. Od kilku lat świetnie radzi sobie w rowerowych zmaganiach. I w ten weekend pokazała swoją wysoką formę, zajmując wysokie III miejsce w swojej kategorii wiekowej w wyścigu SUPER PRESTIGE na odcinku 52 km. Kolejną sportsmenką nagrodzoną w miniony weekend jest st.post. Wioletta Jaśkowska z Komisariatu Policji w Strawczynie. Nie ma przestępcy, który uciekł by przed tą funkcjonariuszką, swoje predyspozycje i ciężką prace pokazała na wielu zawodach biegowych. W niedziele wzięła udział w Mistrzostwach Polski Policji w Półmaratonie, który odbył się w Poznaniu. Tam zajęła II miejsce i wróciła z pucharem, który dołączy do jej kolekcji. Obu Paniom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Opr. AM

Źródło: KWP w Kielcach