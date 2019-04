Nietrzeźwa kobieta wiozła autem dwoje dzieci. Zatrzymał ją inny kierowca. Data publikacji 16.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 3 promile alkoholu w organizmie miała kierująca samochodem marki Audi, której dalszą jazdę uniemożliwił inny kierowca. Okazało się, że nietrzeźwa 36-latka wiozła w tym czasie dwoje dzieci. Wkrótce kobieta usłyszy zarzuty, a Sąd sprawdzi czy swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem naraziła dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Pod koniec ubiegłego tygodnia łukowscy policjanci zostali powiadomieni przez 52-latka, o zatrzymaniu na jednym z głównych skrzyżowań miasta samochodu marki Audi. Zgłaszający poinformował, że kierująca tym autem jest pod wpływem alkoholu. Mężczyzna zareagował, bo zauważył „jadący wężykiem”samochód, a kierująca nim miała trudności w utrzymaniu się na swoim pasie ruchu. Samochód najechał też na wysepkę rozdzielającą pasy jezdni. W chwili, gdy audi zatrzymało się na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną, mężczyzna wysiadł ze swego pojazdu i otwierając drzwi osobówki wyłączył silnik audi i zabrał kluczyki ze stacyjki pojazdu. Jak się okazało na tylnej kanapie audi siedziało dwoje dzieci. Wezwani do obywatelskiego zatrzymania policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującej. Okazało się, że 36-latka miała ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Mundurowi zatrzymali już kobiecie prawo jazdy, wkrótce kobieta usłyszy zarzuty. Dodatkowo, informacja o nieodpowiedzialnej opiekunce dzieci zostanie przekazana do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

Zachowanie 52-latka to kolejny przypadek właściwej reakcji na bezmyślność nietrzeźwych, kierowców. Apelujemy do wszystkich osób by widząc nietrzeźwego na drodze reagowali. Wystarczy telefon na numer 112. Mundurowi dziękują 52-letniemu łukowianinowi za godną naśladowania postawę.

(KWP w Lublinie / kp)