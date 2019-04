Przedświąteczne spotkanie Wojewody Lubuskiego z przedstawicielami służb mundurowych Data publikacji 15.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wojewoda Lubuski spotkał się w poniedziałek /15 kwietnia/ z przedstawicielami służb mundurowych. Władysław Dajczak podziękował policjantom, strażakom, funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa za trud włożony w codzienną służbę. Spotkanie miało akcent świąteczny i wiązało się z życzeniami dla funkcjonariuszy i ich rodzin.

Rozpoczął się Wielki Tydzień. Dla wielu to czas mobilizacji w przedświątecznych obowiązkach tak, aby pod każdym względem być do nich właściwie przygotowanym. Kiedy jedni robią wszystko, aby zdążyć na czas inni szykują się do służby. Bo przecież żeby ktoś mógł świętować, kto inny musi strzec bezpieczeństwa. Za to należy się wdzięczności i podziękowanie. Temu właśnie służyć miało poniedziałkowe spotkanie w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze, w którym udział wziął Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, kierownictwo poszczególnych służb oraz ich przedstawiciele. Na przedświątecznym spotkaniu obecni byli policjanci, strażacy, pogranicznicy i funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. To oni w tym okresie będą zapewniać ład i porządek publiczny oraz strzec bezpieczeństwa obywateli.

Wojewoda Lubuski odczytał list od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego. Pilna narada w Warszawie uniemożliwiła Ministrowi przybycie na zaplanowane spotkanie przedświąteczne. Słowa skierowane do funkcjonariuszy oddawały wdzięczność i podziękowanie za trud wkładany w codzienną służbę. „ Podczas świątecznych dni, spędzanych w gronie najbliższych, szczególnie doceniamy spokój i poczucie bezpieczeństwa. To zasługa Wasza, Funkcjonariuszek i Funkcjonariuszy, którzy na co dzień czuwacie nad utrzymaniem porządku w naszych miastach i wsiach. Część z Was podczas najbliższych dni będzie także dbać o bezpieczeństwo tych, którzy będą świętować. Taka jest specyfika Waszej służby. Jako Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jestem Wam głęboko wdzięczny za poświęcenie i trud, jaki codziennie wkładacie w wypełnianie swoich obowiązków. Dzięki Waszemu zaangażowaniu, Polacy ze spokojem i w poczuciu bezpieczeństwa będą przeżywali nadchodzącą Wielkanoc. Dziękuję Wam za to, że zawsze spieszycie z pomocą tym, którzy jej potrzebują” – napisał Minister Brudziński.

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wyraził przekonanie, że kiedy Lubuszanie będą świętować w rodzinnym gronie będą bezpieczni, bo część z funkcjonariuszy będzie to bezpieczeństwo gwarantowało.

Wyrażam wielki szacunek i dziękuję za Wasz profesjonalizm. Polacy czują się bezpieczni, kiedy widzą, że funkcjonariusze polskich służb są gotowi poświęcić swoje zdrowie, a nawet swoje życie, żeby chronić innych. W trakcie licznych spotkań z samorządowcami uzyskuję zapewnienie, że mieszkańcy czują się bezpieczni. Lubuszanie zawsze mogą liczyć na Waszą pomoc i interwencje, w każdej chwili. To jest wspaniała służba. Życzę Wam i Waszym najbliższym spokojnych świąt, radosnych chwil i czerpania z tej nadziei, którą te święta wlewają w nasze serca. Niech budzi ona w nas pewność, że przyszłość, która jest przed nami będzie lepsza – przemawiał do zebranych funkcjonariuszy Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

Życzenia i podziękowania skierowali także szefowie poszczególnych resortów. Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. nadinsp. Helena Michalak zwróciła się do funkcjonariuszy: „...życzę, aby te święta były czasem spokoju i wrażliwości na drugiego człowieka. To tak ważne, zwłaszcza dla nas – formacji, które służbę bliźniemu mają wpisaną w zawodową tożsamość. Wszystkim obecnym tu funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom, którzy podczas świątecznych dni będą dbali o nasze bezpieczeństwo, serdecznie dziękuję za poświęcenie i zaangażowanie. To właśnie Wy zawsze jesteście do dyspozycji innych, zawsze pierwsi tam, gdzie trzeba nieść pomoc i realizować misję – policjanta, strażaka czy strażnika. Życząc Wam dobrych i spokojnych Świąt, zarówno w gronie najbliższych, jak i na służbie, dziękuję Wam za poczucie odpowiedzialności i troskę o mieszkańców Ziemi Lubuskiej. Pragnę również złożyć najlepsze życzenia Państwa rodzinom. Niech ten okres radosnego świętowania obfituje w spotkania z najbliższymi oraz niesie pogodę ducha i wiele niezapomnianych chwil- dodała komendant Michalak.

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

sierż. sztab. Maciej Kimet