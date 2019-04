Poszukiwany, poszukiwana - oboje zostali zatrzymani przez policjantów Data publikacji 16.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci żarskiego ruchu drogowego zwrócili uwagę na kobietę, która przechodziła przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Podczas legitymowania okazało się, że 39-latka jest poszukiwana do odbycia kary pozbawienia wolności, której mogła uniknąć wpłacając wymaganą kwotę na konto sądowe. Z pomocą kobiecie przyszedł znajomy, który wpłacił pieniądze. Jak się okazało on także był poszukiwany.

W poniedziałek (15 kwietnia) policjanci żarskiego ruchu drogowego uczestniczyli w ogólnopolskich działaniach „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, której celem jest ograniczenie wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów. W tym dniu funkcjonariusze w szczególności zwracali uwagę na zachowanie tej grupy osób. W południe na ul. Przeładunkowej w Żarach zauważyli kobietę, która przechodziła na drugą stronę ulicy w miejscu niedozwolonym. Podczas rozmowy poinformowali mieszkankę Żar, że swoim zachowaniem nie tylko popełnia wykroczenie, ale również zagraża swemu bezpieczeństwu. Podczas legitymowania 39-latki okazało się, że jest ona osobą poszukiwaną nakazem doprowadzenia do zakładu karnego, wydanym przez Sąd Rejonowy w Żarach za wcześniej popełnione przestępstwo przywłaszczenia i posłużenia się cudzą kartą bankomatową. Funkcjonariusze zatrzymali kobietę i doprowadzili ją do żarskiej komendy. Aby nie trafić do zakładu karnego 39-latka musiała dokonać wpłaty wskazanej w nakazie kwoty na konto sądowe. Z pomocą przyszedł jej znajomy, który chwilę później sam potrzebował pomocy. Jak się okazało 20-latek był także osobą poszukiwaną za kradzież. Uwolnił się jednak od pobytu za kratami regulując zasądzoną grzywnę na konto sądowe.

Źródło: kom. Aneta Berestecka

Komenda Powiatowa Policji w Żarach