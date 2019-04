Policjanci odzyskali skradziony samochód, a zatrzymany paser trafił do aresztu Data publikacji 16.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Tczewscy policjanci odzyskali samochód marki Volvo warty ponad 200 tys. złotych, który został skradziony na terenie Niemiec. W związku ze sprawą funkcjonariusze zatrzymali 39-letniego mężczyznę podejrzewanego o przestępstwo paserstwa, za co usłyszał zarzut w prokuraturze. Okazało się, że zatrzymany mieszkaniec Trójmiasta popełnił to przestępstwo w recydywie. Decyzją sądu mężczyzna trafił do aresztu.

Policjanci z wydziału ruchu drogowego tczewskiej policji, 13 kwietnia br., zatrzymali 39-letniego mieszkańca Gdyni podejrzewanego o paserstwo samochodu marki Volvo XC90, które jak się okazało jest warte ponad 200 tys. złotych. Mundurowi podczas zatrzymania odzyskali również ten samochód.

Funkcjonariusze ustalili, że skradzione minionej nocy w Niemczech auto ma przejeżdżać autostradą A1. Przypuszczenia mundurowych potwierdziły się, gdy w okolicy miejscowości Borkowo zlokalizowali czarne volvo jadące w kierunku Gdańska. Mundurowi natychmiast ruszyli za samochodem, którego zatrzymali do kontroli. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach informacyjnych funkcjonariusze potwierdzili, że był to samochód pochodzący z kradzieży. Volvo zostało zabezpieczone na policyjnym parkingu, a kierujący 39-letni mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

Policjanci doprowadzili zatrzymanego mężczyznę do tczewskiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzut paserstwa. Okazało się, że 39-latek odpowie za to przestępstwo w warunkach recydywy. Decyzją sądu zatrzymany mieszkaniec Gdyni trafił na trzy miesiące do aresztu.

Za paserstwo w warunkach recydywy grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gdańsku / kp)