Inowrocławscy policjanci ukrócili nielegalny proceder Data publikacji 16.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci inowrocławskiej komendy zatrzymali 26-latkę podejrzaną o posiadanie narkotyków i ponad 100 tysięcy sztuk papierosów bez akcyzy. Straty Skarbu Państwa z tytułu nielegalnej działalności kobiety wyniosły ponad 93 tys. zł. O jej dalszych losach zdecyduje sąd.

Inowrocławscy policjanci zatrzymali do kontroli audi, którym kierowała 26-latka. W trakcie czynności funkcjonariusze ujawnili papierosy bez polskiej akcyzy. 26-letnia mieszkanka Inowrocławia trafiła do policyjnej celi, natomiast policjanci przeszukali jej miejsce zamieszkania i garaż. Tam znaleźli kolejne nielegalne papierosy. W sumie zabezpieczyli ich łącznie ponad 108 tysięcy sztuk. Dodatkowo funkcjonariusze znaleźli u niej 13 g białego proszku. Wstępne wyniki badań policyjnym narkotesterem wykazały, że jest to amfetamina.

Policjanci oszacowali straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku. Wyniosły one ponad 93 tysiące złotych.

Kobieta usłyszała zarzuty przestępstwa posiadania wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzowych. Odpowie też za posiadanie narkotyków. O jej dalszych losach zdecyduje sąd.

(KWP Bydgoszcz/ awk)