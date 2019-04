#fairplaynadrodze – kampania promująca właściwe zachowania na drodze Data publikacji 17.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj #fairplaynadrodze, to hasło najnowszej kampanii warmińsko-mazurskich policjantów. Przedsięwzięcie w nietypowy sposób promuje właściwe zachowania na drodze. Dlaczego? Bo to znani sportowcy z Warmii i Mazur poprzez uprawiane przez siebie dyscypliny zachęcają do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Co łączy policjantów z piłką siatkową, ręczną czy nożną? Z pewnością wśród funkcjonariuszy są kibice wymienionych dyscyplin, dla sporej większości jest to pozazawodowa pasja, czy też sposób na spędzenie czasu wolnego. Jednak od dziś jest coś jeszcze. Warmińsko – mazurscy policjanci połączyli siły ze znanymi sportowcami z regionu, aby stworzyć kampanię na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym naciskiem na główne przyczyny wypadków drogowych. Dlaczego sportowcy? Bo bezapelacyjnie na co dzień cechuje ich postawa fair play. Tak samo powinno być na drodze. Respektowanie przepisów przez uczestników ruchu drogowego, kultura jazdy, wzajemny szacunek z pewnością wpływają na poczucie bezpieczeństwa, co w konsekwencji może przełożyć się na mniejszą liczbę zdarzeń w ruchu drogowym.

Na potrzeby kampanii #fairplaynadrodze stworzyliśmy serię 4 spotów obrazujących główne przyczyny wypadków w ruchu drogowym. Każdy z nich zawiera hasło promujące właściwe zachowania na drodze. W pierwszej odsłonie skupiamy się na głównej przyczynie zdarzeń drogowych, jaką jest nadmierna prędkość. Do realizacji spotu promującego w tak nietypowy sposób jazdę z dozwoloną prędkością, zaprosiliśmy siatkarza Jana Hadravę, na co dzień grającego w zespole Indykpol AZS Olsztyn. „Na boisku nie wstrzymuję ręki. Na drodze zdejmuję nogę z gazu”, tym hasłem atakujący olsztyńskiego zespołu i reprezentant Czech propaguje właściwe zachowanie na drodze.

W kolejnych odsłonach poruszymy kwestie bezpieczeństwa pieszych – niechronionych uczestników ruchu drogowego, przypomnimy o konieczności noszenia odblasków, a także skupimy się na bezpieczeństwie rowerzystów. Oczywiście wspierać nas będą znani sportowcy z Warmii i Mazur. Kto konkretnie? Już wkrótce będzie się można o tym przekonać.

(KWP w Olsztynie / kp)