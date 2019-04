Zatrzymani podczas narkotykowej transakcji

Dzięki pracy operacyjnej policjanci dotarli do osób, które mogły zaopatrywać w środki odurzające i substancje psychotropowe środowisko pseudokibiców. Wszystko wskazywało na to, że najczęściej sprzedawanymi narkotykami jest mefedron oraz ekstazy, a z procederu tego uczyniono stałe źródło dochodu.

Z informacji funkcjonariuszy wynikało, że 44-latek, który podejrzewany jest o handel narkotykami planuje przeprowadzić transakcję na terenie Warszawy. W rejonie Śródmieścia policjanci wylegitymowali mężczyznę, przy którym znaleźli fiolkę z krystaliczną substancją. Okazało się, że 27-latek kupił ją chwilę wcześniej od 44-latka, a do jej przekazania doszło w zaparkowanym nieopodal aucie Obaj mężczyźni zostali zatrzymani, a funkcjonariusze zabezpieczyli kolejne fiolki z podobną substancją.

Policjanci współpracując z Prokuratura Okręgową Warszawa-Praga ustalili kolejne osoby, które mogły zaopatrywać się w narkotyki u zatrzymanego 44-latka. Jak wynikało z ich informacji, mężczyzna sprzedawał środki odurzające i substancje psychotropowe prawdopodobnie od maja 2017 roku. W ręce funkcjonariuszy trafiły trzy osoby. W miejscu zamieszkania jednej z nich zabezpieczono kilkanaście porcji środków odurzających. Mężczyźni usłyszeli zarzuty za posiadanie narkotyków, podobnie jak zatrzymany wcześniej 27-latek. Wszyscy zostali objęci policyjnym dozorem.

Po zebraniu materiału dowodowego, do prokuratury został również doprowadzony 44-latek, gdzie usłyszał sześć zarzutów. Jest on podejrzany o handel narkotykami i uczynienie z tego procederu stałego źródła dochodu, a także posiadanie substancji psychotropowych. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany przez sąd. Może mu grozić kara nawet do 10 lat więzienia.

Zabezpieczone substancje trafiły do dalszych badań laboratoryjnych, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie.

