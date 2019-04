Kolejne medale starszego sierżanta Kamila Bałdygi Data publikacji 17.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Starszy sierżant Kamil Bałdyga odnosi kolejne sukcesy sportowe. Tym razem podczas Mistrzostw Polski w Trójboju Siłowym przywiózł aż trzy medale złoty, srebrny i brązowy. Jego przygoda z ciężką atletyką rozpoczęła się dwa lata temu. Zadebiutował na Mistrzostwach Polski Służ Mundurowych we Wrocławiu w konkurencji wyciskania sztangi leżąc z wynikiem 185 kg.

Starszy sierżant Kamil Bałdyga jest policjantem wydziału ruchu drogowego komendy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Jego przygoda z ciężką atletyką rozpoczęła się dwa lata temu. Zadebiutował na Mistrzostwach Polski Służ Mundurowych we Wrocławiu w konkurencji wyciskania sztangi leżąc z wynikiem 185 kg. Z ostatnich Mistrzostw Polski w Trójboju Siłowym przywiózł aż trzy medale. Złoty w kategorii do 125 kg Soft EQ z imponującym wynikiem 280 kg, srebrny w kategorii do 125 kg RAW z wynikiem 200 kg i brązowy w kategorii open Soft EQ z wynikiem 280 kg.

To nie jedyne osiągnięcia starszego sierżanta Kamila Bałdygi. W marcu br. uczestniczył w Mistrzostwach Polski Unii Trójboju Siłowego skąd przywiózł brązowy medal, który wywalczył w konkurencji wyciskania sztangi leżąc z wynikiem 270 kg.

Kamil ma już zaplanowany udział w nadchodzących wydarzeniach sportowych. W maju br. weźmie udział w IV Mistrzostwach Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc w Pruszkowie, gdzie stanie do walki w kategorii służb mundurowych.

Jesteśmy pod wrażeniem sukcesów sportowych naszego kolegi, trzymamy kciuki za kolejne zwycięstwa.

/md/mb