Szybko namierzony i zatrzymany autor fałszywych alarmów bombowych Data publikacji 17.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wysoka kara, bo aż do 8 lat pozbawienia wolności, grozi mężczyźnie, który wywołał alarmy bombowe m.in w Urzędzie Miasta i Komendzie Powiatowej Policji w Białogardzie. Autora fałszywych zawiadomień szybko zatrzymali funkcjonariusze z Białogardu.

Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna drogą mejlową, wysłał wiadomość o podłożeniu ładunków wybuchowych do komendy Policji i do Urzędu Miasta w Białogardzie. Wiadomość o podobnej treści miała też trafić do kancelarii Premiera RP. Po sprawdzeniu pirotechnicznym obiektów okazało się, że zgłoszenia były fałszywe.

Policjanci szybko ustalili, kto jest odpowiedzialny za fałszywe zawiadomienia. Białogardzkich funkcjonariuszy wspierali koledzy z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP w Szczecinie.

Prokurator postawił mężczyźnie zarzuty dotyczące fałszywego alarmu o podłożeniu ładunku wybuchowego i groźby spalenia siedziby urzędu miasta w Białogardzie, drugi zarzut dotyczy fałszywego alarmu o podłożeniu ładunku wybuchowego w Komendzie Powiatowej Policji w Białogardzie

Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów. 34-latek w przeszłości nie był karany. O jego dalszym losie zdecyduje Prokuratura Rejonowa w Białogardzie.

(KWP Szczecin/ awk)