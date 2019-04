Profesjonalizm, szybkość działania, empatia- policja Data publikacji 17.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Natychmiastowa reakcja policjantów ze Szprotawy pozwoliła na uratowanie mężczyzny, który targnął się na swoje życie. Policjanci bardzo szybko dotarli na miejsce zdarzenia, dzięki czemu nie doszło do tragedii. Doświadczenie, ogromne zaangażowanie oraz przydatna w wielu zakresach wiedza, te cechy na pewno posiadają szprotawscy policjanci.

W codziennej służbie policjanci spotykają się z różnymi zdarzeniami, z interwencjami, dramatami ludzkimi, które czasami kończą się tragiczne. Jednak bardzo ważne w pracy policjanta jest to, aby zdobywać, a następnie wykorzystywać nabyte doświadczenie i z satysfakcją angażować się w pomoc, ratując ludzkie życie. Właśnie takim doświadczeniem oraz szybkością działania wykazali się szprotawscy stróże prawa w poniedziałek (15 kwietnia), kiedy dyżurny otrzymał informację, z której wynikało, że 40-letni mężczyzna zamierza popełnić samobójstwo. Natychmiastowa reakcja policjantów – sierż. szt. Damiana Wójcika i st. sierż. Michała Kucaja – pozwoliła na to, że już niespełna cztery minuty po zgłoszeniu pojawili się na miejscu zdarzenia. Momentalnie odnaleźli miejsce, gdzie mężczyzna usiłował popełnić samobójstwo. Mundurowi udzielili pomocy 40-latkowi, który tracił już przytomność, a później otoczyli opieką do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Mężczyzna został zabrany do szpitala. Dzięki szybkiej reakcji i zdecydowanym działaniom szprotawskich policjantów udało się ocalić ludzkie życie. A przez to wypełnili wypełnili rotę ślubowania policyjnego.

Choć takie sytuacje są wpisane w scenariusz policyjnych zadań, to ratowanie wartości najwyższej jaką jest życie zawsze budzi szacunek. Czasami przypadek, czasami desperacki krok sprawia że ludzie znajdują się w krytycznej sytuacji. Często pierwszą osobą która podaje pomocną dłoń są policjanci.

(KWP Gorzów Wlk./ awk)