Sportowy weekend brzeskich policjantów Data publikacji 17.04.2019 Na co dzień służą w różnych wydziałach brzeskiej policji. Pomagają i chronią zdrowie i życie ludzkie. W wolnych chwilach dbają o swoją kondycję i preferują zdrowy styl życia. Drużyna Police Team wzięła udział w czwartej edycji Nocnej Dychy i runmagedonnie, który tym razem odbył się we Wrocławiu.

To był intensywny weekend dla policjantów z Brzegu. Sportowe zmagania zaczęli w sobotę wieczorem. Wtedy wzięli udział w czwartej edycji Nocnej Dychy. Bieg z każdym rokiem skupia coraz więcej uczestników. W tym roku na starcie stanęło blisko 1 500 uczestników. To doskonała forma spędzania aktywnie czasu, a także dbałość o kondycję oraz promocja zdrowego stylu życia. W ten sposób również policjanci, którzy na co dzień służą w różnych wydziałach brzeskiej policji spędzają czas i dbają o swoją kondycję. Kiedy jedni biegali - drudzy zabezpieczali trasę. Policjanci z ruchu drogowego i prewencji wraz z żołnierzami z Pierwszego Pułku Saperów zadbali o to by trasa była bezpieczna, a biegacze mogli skupić się na rywalizacji.

Jednak dla funkcjonariuszy z Brzegu pokonanie dystansu 10 kilometrów to mało. Następnego dnia wzięli udział w runmagedonnie we Wrocławiu. 6 naszych funkcjonariuszy pokonało 50 przeszkód na odcinku 12 kilometrów. Wspinali się na wysokie płoty, czołgali się pod drutami kolczastymi i biegali w błocie. Wystartowali razem i do mety dobiegli też razem, bo zespołowa gra to cecha policyjnej służby.

To zaledwie dwa z kilku wydarzeń, które policjanci z Brzegu już wpisali w swój tegoroczny kalendarz sportowy. Kolejne zmagania przed nimi. Wielki podziw i gratulacje dla Was! Za przyszłe wyzwania już trzymamy kciuki!

(KWP Opole/ awk)