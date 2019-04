Rodzice zaginionej nastolatki dziękują Policji Data publikacji 17.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Rodzice zaginionej 14-latki osobiście podziękowali pabianickiej Policji, a w szczególności funkcjonariuszom wydziału kryminalnego za ogromne zaangażowanie w poszukiwaniu i odnalezieniu ich córki. Na ręce komendanta powiatowego złożyli bukiet herbacianych róż.

Podziękowania od osób, którym się pomogło, są dla policjantów największą i najpiękniejszą zapłatą. Rodzice odnalezionej w miniony weekend 14-latki osobiście podziękowali pabianickim policjantom, w szczególności funkcjonariuszom wydziału kryminalnego za ogromne zaangażowanie w poszukiwaniu i odnalezieniu ich córki. Na ręce komendanta powiatowego mł. insp. Tomasza Szweda złożyli bukiet herbacianych róż. Wdzięczni za pomoc rodzice nie kryli wzruszenia. – Z całego serca bardzo serdecznie dziękujemy za odnalezienie naszej córki. Chylimy czoła dla waszej pracy, zaangażowania, poświęcenia, tego, że podczas poszukiwań nikt nie patrzył na zegarek, kiedy kończy służbę, tylko pracowaliście bez ustanku i bez wytchnienia. Pokazaliście nam najwspanialsze oblicze Policji – dziękowali rodzice. – Cieszymy się, że mogliśmy państwu pomóc – mówili policjanci wydziału kryminalnego.

- Jest to dla nas bardzo miła chwila. Sporadycznie zdarzają się takie sytuacje, by słyszeć słowa podziękowania. Dla nas to bardzo budujące, że w oczach innych nasza praca jest niezbędna, potrzebna i czasami potrafi być zauważona – powiedział mł. insp. Tomasz Szwed.

(KWP w Łodzi / mw)