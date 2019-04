Właściciele wyjechali pozostawiając psa bez jedzenia i wody – jego losem zainteresowali się dzielnicowi Data publikacji 17.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z gminy Dębno (powiat brzeski) zainteresowali się losem czworonoga pozostawionego przez właścicieli bez opieki, którzy wyjechali nie pozostawiając mu jedzenia i wody. Pies, jak się okazało bez aktualnych szczepień, biegał swobodnie po ulicy zagrażając okolicznym mieszkańcom. Prowizoryczne schronienie z nieszczelnym dachem ustawione w nasłonecznionym miejscu było dalekie od warunków, w których powinno się trzymać zwierzę. Po zbadaniu przez lekarza weterynarii czworonóg trafił w ręce osoby, która zadeklarowała się o niego zadbać.

Wczoraj, 16 kwietnia br., dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku otrzymali informację, że w jednej z miejscowości gminy Dębno biega swobodnie pies, o którego nie dbają właściciele. Gdy policjanci dotarli na miejsce zwierzę było już przywiązane łańcuchem, jednak w domu nie zastali jego właścicieli. W rozmowie z sąsiadką mundurowi ustalili, że zwierzę nie jest szczepione i w obawie o bezpieczeństwo dzieci i mieszkańców przechodzących w pobliżu kobieta złapała psa i przypięła go do łańcucha. Okazało się, że zwierzak najprawdopodobniej od kilku dni nie dostawał jedzenia i wody a jego właściciele wyjechali nie prosząc nikogo o pomoc w doglądaniu i dokarmianiu jego. Policjanci na miejsce wezwali lekarza weterynarii, który zbadał zaniedbanego psa. Lekarz ocenił, że jego stan ogólny jest dobry, jednak warunki w jakich bytował pozostawiały wiele do życzenia. Nie wiadomo, jak długo zwierzę by przetrwało, gdyby informacja o tej sytuacji nie trafiła do dzielnicowych. Pies został zabrany i przekazany osobie, która zdecydowała się przyjąć go i zaopiekować się nim. Policjanci w prowadzonym postępowaniu będą wyjaśniać, dlaczego właściciele dopuścili się takich zaniedbań.

Pamiętajmy, że zwierzęta odczuwają cierpienie tak samo jak człowiek. Traktowanie ich jak rzecz jest bezduszne. Należy im się odpowiednia ochrona i opieka. Zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie zwierząt przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień poprzez m.in.:

- utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji,

- utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku,

- porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje.



Znęcanie nad zwierzętami zagrożone jest karą do dwóch lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / kp)