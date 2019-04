Egzamin podczas II Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej – -Cetniewo 2019 zdany celująco Data publikacji 17.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W terminie 11 – 13 kwietnia 2019 roku w Centralnym Ośrodku Sportu w Cetniewie odbyły II Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej – Cetniewo 2019. Wzięły w nich udział Reprezentacje Polskiej Policji kobiet i mężczyzn, które rywalizowały m.in. z drużynami Wojska Polskiego, Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Żandarmerii Wojskowej. Obie nasze drużyny były faworytem tego prestiżowego turnieju.

Cele określone przez selekcjonera reprezentacji, Andrzeja Kuczyńskiego zostały zrealizowane w 100 procentach, a wynik był imponujący. Niewątpliwie do sukcesu przyczynił się zorganizowany na przełomie marca

i kwietnia br. obóz kondycyjno – taktyczny w Muszynie, w którym wzięły udział obydwie reprezentacje.

W grupie kobiet, w której rozgrywki odbyły się bez podziału, wzięło udział 5 drużyn tj. z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Komendy Stołecznej Policji, Straż Granicznej i 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu oraz Reprezentacja Polskiej Policji. Każda drużyna rozegrała mecze z każdą, a w drugim dniu rozgrywek odbyły się rewanże.

Pierwszego dnia Reprezentacja polskiej Policji Kobiet zdobyła w sumie 10 punktów wygrywając trzy mecze i jeden remisując z bilansem bramkowym 9-1. Podczas drugiego dnia nasze zawodniczki zdobyły 10 punktów i bilansem bramkowym 19 zdobytych bramek i 1 straconą i zajęły pierwsze miejsce w Turnieju.

Mistrzostwa w Cetniewie to jeden z bardziej wymagających zawodów piłkarskich w Polsce. Przebudowana reprezentacja mężczyzn z kilkoma nowymi zawodnikami w każdym meczu pokazała wielki potencjał piłkarski i awansowała z fazy grupowej do ćwierćfinałów, zwyciężając reprezentację KWP Lublin. W półfinale przyszło zmierzyć się z zawsze groźną reprezentacją KWP Łódź (w meczu grupowym 1:2), jednak tu nasi zawodnicy nie pozostawili przeciwnikowi złudzeń zwyciężając aż 4:1 i awansując do wielkiego finału.

W finałowym meczu reprezentacja polskiej Policji stanęła przed naszym grupowym rywalem (wynik 1:0) z drużyną Marynarki Wojennej, która zawsze walczy w strefie medalowej. Mecz ten był przepięknym widowiskiem dla koneserów piłki nożnej i zakończył się rzutami karnymi. I tu kolejny raz selekcjoner Reprezentacji, Andrzej Kuczyński zdecydował się na pokerową zagrywkę wystawiając do bronienia karnych kandydata do reprezentacji, post. Daniela Malinę. Ruch ten okazał się strzałem w dziesiątkę. Zwycięstwo w finale zapewniły także wykonane rzuty karne przez post. Michała Chrabąszcza oraz sierż. Mateusz Stajera, którzy z olimpijskim spokojem pokonali bramkarza marynarzy i sięgnęli po najwyższe trofeum.

W ostatnim dniu rozgrywek Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, nadinsp. Jarosław Rzymkowski, osobiście dziękował wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i panującą atmosferę na Turnieju. W imieniu Komendanta Głównego Policji szczególnie pogratulował zwycięzcom, wręczając puchary oraz wyróżnienia dla najlepszych.

Jeszcze raz w imieniu reprezentacji polskiej Policji dziękujemy organizatorom, Wydziałowi Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Zarządowi Wojewódzkiemu NSZZ Policjantów województwa pomorskiego za zaproszenie do udziału w Mistrzostwach, które na stałe wpisują w harmonogram zawodów objętych patronatem Komendanta Głównego Policji. Naszym zawodnikom przed światowym turniejem (Mistrzostwami Świata Służb Mundurowych w Hiszpanii) życzymy obronienia tytułu mistrza w 2019 roku.

W zmaganiach sportowych brało udział łącznie ok. 180 zawodników kobiet jak i mężczyzn z 19 drużyn (5 żeńskich oraz 14 męskich). W trakcie turnieju wyłoniono najlepszych zawodników oraz zawodniczki w kategoriach:

Kobiety Mężczyźni

Najlepszy strzelec Najlepszy strzelec

Paulina Magulska Mateusz Wachowiak

(reprezentacja KGP) (MW Gdynia)

Najlepszy bramkarz Najlepszy bramkarz

Agata Garstka Szymon Kubów

(KSP) (KWP Opole)

Najlepszy zawodnik Najlepszy zawodnik

Katarzyna Borowiec Rafał Gnap

(KWP Łódź) (reprezentacja KGP)

Wyróżnienia dla Drużyn „Fair Play”

Reprezentacja 11 Lubuskiej Dywizji Służba Kontrwywiadu Wojskowego Kawalerii Pancernej

Ogólna kwalifikacja zespołów po zakończonym turnieju przedstawia się następująco:

Kobiety Mężczyźni

1. Reprezentacja Polskiej Policji 1. Reprezentacja Polskiej Policji

2. Komenda Stołeczna Policji 2. Reprezentacja Marynarki Wojennej Gdynia

3. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 3. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

4. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi 4. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

5. Reprezentacja 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej 5. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

6. Oddział Prewencji Policji w Warszawie

7. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

8. Służba Kontrwywiadu Wojskowego w Warszawie

9. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

10. Areszt Śledczy w Elblągu

11. Komenda Stołeczna Policji

12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

13. Żandarmeria Wojskowa w Gdyni

(Gabinet KGP)

14. Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze