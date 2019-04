Zwiększamy siłę rażenia w konkursie kryminalnym! Data publikacji 18.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Biuro Programu „Niepodległa” i polska Policja ogłaszają wzmocnienie grona partnerów konkursu na opowiadanie kryminalne lub sensacyjne „Stulecie polskiego kryminału”. Do listy współorganizatorów dołącza jeden z najważniejszych wydawców kryminałów w Polsce oraz pierwsza szkoła kryminału III RP. Podczas spotkania w Poznaniu do grona partnerów konkursu oficjalnie dołączyli Szkoła Policji w Pile oraz wydawnictwo Czwarta Strona.

O nowościach w konkursie, unikalnych warsztatach i zaangażowaniu w kryminały opowiedzieli:

insp. Beata Różniak – Krzeszewska – komendant Szkoły Policji w Pile,

Maciej Cieciora i Robert Falewicz – prezesi wydawnictwa Czwarta Strona,

Jan Kowalski – dyrektor Biura Programu „Niepodległa”.

Konkursowe wydawnictwo

Nowe porozumienie gwarantuje zwycięzcom konkursu obecność w zbiorze opowiadań konkursowych. Obok początkujących autorów swoje opowiadania opublikują również uznani pisarze kryminałów. Wydawnictwo Czwarta Strona przygotuje i wyda książkowy zbiór opowiadań, który będzie można kupić już w kwietniu 2020 roku, a zyski ze sprzedaży zasilą Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach.



Szkoła Policji w Pile i Kryminalna Piła na stulecie powołania Policji

Do grona parterów konkursu dołączyła Szkoła Policji w Pile. To jedyna polska placówka, w której kształci się policjantów służby kryminalnej, zarówno z pionu operacyjno-rozpoznawczego, jak i dochodzeniowo-śledczego. Przedstawicielem Szkoły w jury konkursu zostanie podinsp. Leszek Koźmiński – prywatnie twórca portalu i festiwalu Kryminalna Piła. Jednocześnie eksperci ze Szkoły Policji w Pile przygotują i poprowadzą dodatkowe zajęcia z kryminalistyki w „Niepodległa. Miejsce Spotkań” w warszawskich Łazienkach.



Opowiadania i zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 15 czerwca 2019 r. Opowiadania podpisane pseudonimem, o długości do 27 tysięcy znaków, należy przesyłać na adres konkurs@niepodlegla.gov.pl.



Więcej informacji o konkursie (wraz z regulaminem) pod adresem: https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/konkurs-na-opowiadanie-stulecie-polskiego-kryminalu/

(www.niepodlegla.gov.pl / fot: Barbara Niżyńska / Czwarta Strona)