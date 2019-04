"Moje dziecko nie oddycha, potrzebuję pomocy!" Data publikacji 18.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj O wielkim szczęściu mówić mogą rodzice półtoramiesięcznego dziecka, które w niedzielny poranek przestało oddychać. Ojciec, który wybiegł na ulicę w poszukiwaniu pomocy, natrafił na policyjny radiowóz. Bez chwili wahania policjanci pomogli rodzicom i przetransportowali niemowlę do szpitala.

W niedzielę, 14.04.br., w godzinach porannych dla policjantów żagańskiej patrolówki sierż. szt. Przemysława Karcz i st. post. Radosława Szwarc po godzinie szóstej jechali z miejscowości Iłowa do Żagania, gdzie za jakiś czas mieli kończyć swoją nocną służbę. W pewnym momencie na jednej z żagańskich ulic zauważyli biegnącego i wymachującego rękoma mężczyznę. Zaniepokojeni zawrócili radiowóz i podjechali do niego, chcąc dowiedzieć się, co się wydarzyło i czy czasem nie potrzebuje pomocy. Wówczas zdyszany mężczyzna przekazał funkcjonariuszom informację, że jego półtoramiesięczna córeczka przestała oddychać. Policjanci polecili ojcu dziecka wsiąść do radiowozu i szybko pojechali do ich miejsca zamieszkania. Tam zastali kobietę trzymającą na rękach niemowlę. Dziecko nie mogło otworzyć oczek i wymagało pomocy medycznej. Funkcjonariusze sierż. szt. Przemysława Karcz oraz st. post. Radosława Szwarc przewieźli maleństwo wraz z rodzicami do szpitala, gdzie natychmiast została przekazana pod fachową opiekę lekarską.

Rodzice wdzięczni policjantom podziękowali za pomoc.

(KWP w Gorzowie / mw)